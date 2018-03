Komponisten zu Gast im Coburger Kulturladen

In Anwesenheit von Gernot Tschirwitz, Heinrich Hartl, Rainer Pezolt und Hans Stähli erklingen am Samstag (24. März, 18 Uhr) Werke für Klavier, Gesang und Oboe.



Auf dem Programm stehen das Melodram "Lament" von Gernot Tschirwitz, die Klaviersonate von Heinrich Hartl und der Liederzyklus "Rondell Blaue Veilchen" sowie das Klavierstück "Wild Bunch of Roses" von Rainer Pezolt.



Außerdem erklingt ein Werk für Englischhorn und Klavier von Hans Stähli. Interpretinnen sind Nele Gramß (Gesang), Anne-Kathrein Jordan (Klavier), Barbara Zeller (Klavier) und Danielle Maheux (Englischorn). Tickets zu zehn Euro (ermäßigt: acht Euro) an der Abendkasse, Vorbestellungen per Mail bei Barbara Zeller (zarbara@hotmail.com). ct