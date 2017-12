Klinikum soll aufs BGS-Gelände ziehen

Bei der öffentlichen Kreistagssitzung am Donnerstag wollten sich Regiomed-Hauptgeschäftsführer Joachim Bovelet und Coburgs Landrat Michael Busch noch nichts Konkretes zum Thema "Gesundheitscampus" entlocken lassen. Gerüchte um einen Klinik-Neubau auf dem einstigen BGS-Gelände kursieren schon länger, nicht zuletzt weil Bovelet schon 2016 die Vision eines Gesundheitscampus, an dem von der Vor- bis zur Nachsorge alles an einem Ort gebündelt ist, gezeichnet hat. Einen Tag nach der Sitzung, gibt es nun doch Neues - und durchaus Konkretes - zu den Plänen.



In einer Pressemitteilung teilt Regiomed am Freitag mit: "Das Klinikum zieht mit weiteren Gesundheitsdienstleistungsbereichen des Regiomed-Verbundes auf das ehemalige BGS-Gelände in Coburg und Dörfles-Esbach und wird dort Hauptbestandteil des Gesundheitscampus. " Hinter dem Gesundheitscampus verberge sich - neben der Neukonzeption des Klinikums Coburgs - auch die Ansiedlung weiterer Bereiche "im Sinne einer sektorenübergreifenden und ganzheitlichen Gesundheitsversorgung". Dazu könnten unter anderem ein Gesundheitshaus, ein Patientenhotel, Einrichtungen für die Seniorenpflege, Prävention und Rehabilitation, Familieneinrichtungen wie ein Kindergarten sowie Fort- und Weiterbildungsstätten zählen.



Planung der nächsten Schritte

Am 15. November 2017 wurde vom Bayerischen Krankenhausplanungsausschuss nun bereits eine Aufstockung der bisherigen Bettenzahl am Klinikum Coburg auf 630 Betten beschlossen. Momentan werde geprüft, ob diese 120 Mehr-Betten durch Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes am jetzigen Standort untergebracht werden können und welcher Aufwand dadurch entstehen würde. Da die 630 genehmigten Betten jedoch ausschließlich für die somatischen Bereiche vorgesehen seien, werde davon ausgegangen, dass für den Bereich der Geriatrie und Rehabilitation sowie die Tageskliniken weitere Betten hinzukommen werden, so dass am Ende von deutlich über 700 Betten gesprochen werden könne. "Auf Basis dieser Prüfung wird anschließend entschieden, ob ein Neubau des Klinikums erforderlich ist."



Die Realisierung eines Neubaus als Gesundheitscampus auf dem BGS-Gelände erfordere nun zunächst die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die Änderung des Flächennutzungsplans durch die Stadt Coburg und die Gemeinde Dörfles-Esbach. "Die Stadt Coburg hat bereits angekündigt, die entsprechenden Bauleitplanverfahren zeitnah einzuleiten und dabei auch die Gemeinde Dörfles-Esbach einzubinden", heißt es in der Mitteilung.