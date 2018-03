Klingende Vielfalt lockt in Lahm

Festliche Musik zu Ostern eröffnet in diesem Jahr die Reihe der "Lahmer Konzerte". Zu Gast in der barocken Schlosskirche ist das Kimu-Brass-Trio aus Bayreuth am 1. April.

Dieses Gastspiel ist der Auftakt des insgesamt fünfteiligen Veranstaltungsreigens, der Instrumental- und Vokalmusik im Wechsel bietet.

Orgelwerke der Bach-Familie bietet das nächste Konzert am 10. Juni. Als Gast an der historisch bedeutsamen Herbst-Orgel wird Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr erwartet. Der Bezug zur Bach-Familie hat in Lahm seine besondere Bedeutung. Schließlich war einst Johann Lorenz Bach Kantor in Diensten des Freiherrn von Lichtenstein. Johann Lorenz Bach ließ auch die klangmächtige Herbst-Orgel zu ihrer Einweihung im Jahr 1732 erklingen.



Bach-Preisträger gastiert

Sommerliche Chormusik verspricht am Sonntag, 22. Juli, der Auftritts des Kammerchors "Sonorité" Forchheim unter der Leiterin von Stephanie Spörl.

Meisterwerke barocker Orgelmusik interpretiert Matthias Neumann am 14. Oktober. Neumann war im Oktober 2016 mit Werken von Bach bis Schönberg in der Coburger Morizkirche zu Gast. Neumann, in Hamburg, Wien und Berlin ausgebildet, ist Bach-Preisträger der Stadt Leipzig 2012.

Seit Wintersemester 2012 ist Matthias Neumann Professor für Orgel an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth. Seit dem Wintersemester 2016 lehrt er zusätzlich als Professor für Orgel an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Den Abschluss der Reihe gestaltet die Kantorei St.Moriz unter der Leitung des Coburger Kirchenmusikdirektors Peter Stenglein.







Konzertkalender in der Schlosskirche Lahm 2018



1. April "Brasszination" - festliche Musik zu Ostern; Kimo-Brass-Trio Bayreuth



10. Juni Orgelwerke der Bach-Familie - Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr (Orgel)



22. Juli Sommerliche Chormusik - Kammerchor "Sonorité" Forchheim, Leitung Stephanie Spörl



14. Oktober Meisterwerke barocker Orgelmusik - Matthias Neumann (Orgel)



16. Dezember "Siehe, dein König kommt zu dir!" - Kantorei St. Moriz, Leitung Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein



Die Konzerte in der Schlosskirche Lahm finden am Sonntag statt und beginnen um 17 Uhr.



Herbst-Orgel 1731 wurde das "kostbare und schöne Orgelwerk von Herrn Gottlieb Heinrich Herbst, Orgelbauer von Halberstadt, ... aufgerichtet. Worauf dann endlich auf den Sonntag Jubilate d. 4. May 1732 die solenne Einweihung", heißt es in einer Chronik. Verteilt auf Hauptwerk, Oberwerk und Pedal umfasst die Herbst-Orgel insgesamt 29 Register.