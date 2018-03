Kleintransporter brennt komplett aus

Nur noch Schrottwert hat ein Kleintransporter nach einem Fahrzeugvollbrand am Donnerstag um kurz nach 6 Uhr im Ebersdorfer Ortsteil Großgarnstadt. Der 48-jährige Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug über Nacht an ein Batterieladegerät angeschlossen.



Aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug in Brand. Um ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und eine Scheune zu verhindern, begann der Fahrzeughalter bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, mit einem Gartenschlauch das Feuer zu löschen.



Die umliegenden Feuerwehren waren innerhalb kürzester Zeit mit einem Großaufgebot vor Ort und hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden am Transporter wird auf 8000 Euro geschätzt.