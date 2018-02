Kleine Narren ganz groß

Elfen, Feen und Prinzessinnen, Piraten und Rocker, Polizisten und Superhelden - die jüngsten Faschings-Fans zusammen feierten am Sonntag-Nachmittag fröhlich den Kinderfasching der Coburger Narrhalla.

Mit offenen Mündern staunten die kleinen über prominente und royale Gäste im Kongresshaus Rosengarten: Gekommen waren das Prinzenpaar der Narrhalla, Daniela I und Daniel I, und das Kinderprinzenpaar Valentina I und Jonathan I. Die beiden mussten nicht nur eine Rede halten und ihr Narrenvolk begrüßen, sondern auch als Vortänzer auf der Bühne ran. Moderatorin Catrin Brückner führte durch das Programm, in dem auch die Purzelgarde des Coburger Mohr zu sehen war. Und Tanzmariechen Louisa fegte lächelnd über die Bühne, als hätte sie nie etwas anderes getan.



Das Move and Dance-Center, die Ballettschule Karen Spreitzer-Breyer und Ninis Tanzfabrik sorgten mit Hip-Hop, Mini-Beats und Zumba für weitere Abwechslung. Ansonsten wurden die Kinder mit Polonaisen und Liedern wie dem Ententanz zum Mitmachen animiert. Kinderschminken, die Stationen der Spielstraße oder Spiele wie "Schlangenschnappen" rundeten das Programm ab. Völlig verausgabt waren am Ende aber nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, die bei dem Gewusel auf dem Parkett den Überblick behalten mussten und dabei noch möglichst viele Erinnerungen mit dem Handy und dem Fotoapparat festhalten wollten.