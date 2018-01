Klavierstar kommt nach Neustadt

Der nächste Abend in der Reihe Rathauskonzert findet in Neustadt ausnahmsweise im Familienzentrum am Schützenplatz statt. Erwartet wird einer der interessantesten Pianisten der jüngeren Generation: Benjamin Moser. In Neustadt wird er am Samstag, 3. Februar, sein Programm "Pictures and Songs" präsentieren (Beginn: 20 Uhr).





Lange Finger sind von Vorteil beim Klavierspielen. Lange Beine hingegen lassen sich nicht immer so einfach unter der Tastatur unterbringen. Benjamin Moser verfügt über beides, doch es ist vor allem seine innere Größe, die ihn zu einem der bemerkenswertesten Pianisten seiner Generation macht. "Moser versteht es, auch ohne ausladende Gestik fesselnd zu erzählen. Er ist ein Tastenpoet, den technisch höchste Schwierigkeitsgrade nicht aus der Ruhe bringen", schreibt die Süddeutsche Zeitung. "Der lyrischen Grundhaltung Mosers entspringt auch die Gabe, vielfältige Stimmungen zu erzeugen und mit Farbnuancen zu jonglieren."





Interessante und wohldurchdachte Programme sind ein weiteres Markenzeichen des sympathischen jungen Pianisten, der eine besondere Vorliebe für das russische Repertoire hegt.





"Pictures and Songs" betitelte Benjamin Moser sein Recital, das im Familienzentrum am Schützenplatz einen stimmungsvollen Rahmen erhält: Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" treffen hier auf Rachmaninows selten dargebotene Liedtranskriptionen, und mit den virtuosen Etüden, die der amerikanische Komponist und Pianist Earl Wild über bekannte Gershwin-Songs schrieb, wird ein weiteres Repertoire-Kleinod zum Klingen gebracht. Das ist Musik pur für die Seele.





Seit Benjamin Moser 2007 gleich mehrere Preise beim berühmten Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau erhielt, eilt ihm weltweit ein Ruf als hervorragender Konzertpianist voraus. Beim Rathauskonzert in Neustadt ist Benjamin Moser nach eigenem Bekunden immer wieder gern zu Gast - und das bereits zum dritten Mal. Auch bei der Coburger Gesellschaft der Musikfreunde war Moser schon mehrfach zu Gast und zog dabei das Publikum mit seiner Gestaltungskraft in Bann. kst







Kultur-Tipp





Klavierabend mit dem Pianisten Benjamin Moser "Picturs and Songs" - Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, Familienzentrum am Schützenplatz Neustadt, Kartenvorverkauf: Bürgerservice der Stadt Neustadt, zehn Euro, Gastkarten an der Abendkasse zu zwölf Euro. Ermäßigte Eintrittskarten gibt es für fünf Euro. Weitere Veranstaltungsinformationen zu diesem Konzert gibt es zudem unter der Telefonnummer 09568 / 81-141.