Kita Ketschenbach: im Grünen und frisch saniert

Erfreulich viele Geburten und Familienzuzüge nach Neustadt lassen die Zahl der Kinder steigen - und damit den Bedarf an Plätzen in Betreuungseinrichtungen aller Altersklassen. Dem trug die Stadt unter anderem damit Rechnung, dass sie den aufgelassenen Kindergarten in Ketschenbach reaktivierte. Am Montag machte sich der Verwaltungssenat ein Bild von den inzwischen praktisch abgeschlossenen Arbeiten.

Im Frühling wird der Bauhof noch die Grünanalgen und die Gartenhütte in Ordnung bringen. Dann ist alles erledigt. Abgerechnet ist die Sanierung inzwischen. Sie hat insgesamt gut 280 000 Euro gekostet. Damit blieb die Endsumme unter den 300 000 Euro, die der Senat ursprünglich dafür vorgesehen hatte.

Und das, obwohl nicht alles so lief, wie es sich die Planer gewünscht hätten. "Während der dreimonatigen Bauphase gab es mehrere unangenehme Überraschungen, gegenüber den ursprünglichen Planungen" schildert Ulrich Wolf von der Verwaltung in der Information zum Beschlusspunkt des Senats. Nach einem Sturm musste das Dach ausgebessert werden. Eine neue Dacheinschubtreppe wurde erforderlich. Die Beleuchtung, die noch aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammte, musste erneuert werden, weil sie heutigen Anforderungen an Helligkeit nicht mehr genügte. Ähnlich die Elektrokabel in den Gruppenräumen. Der Mehrzweckraum im Untergeschoss sollte eigentlich gar nicht mit saniert werden. Es stellte sich allerdings heraus, dass auch dort etwas getan werden musste. In so fern konnten die Mitglieder des Senats mit der Kostenentwicklung zufrieden sein.

Die Kinder sind bereits im September in den neuen Kindergarten eingezogen, der offenbar dringend gebraucht wurde. Die Regelgruppe ist für 25 Kinder geplant, die Krippengruppe für 12. Mit 28 Regel- und 15 Krippenkindern ist die Einrichtung also eigentlich überbesetzt. "Es ist allerdings ein ziemlich großer Kindergarten, deshalb geht es noch", sagt Wolf. Für die Betreuung stehen drei Erzieherinnen und drei Kinderpflegerinnen zur Verfügung. Leitungsmäßig wird der Kindergarten in Ketschenbach zurzeit vom Weidach-Kindergarten mit betreut, dem größten städtischen Kindergarten in Neustadt.



Ein Verein fürs Archiv

Der Verwaltungssenat beschloss, dem Stadtrat den Beitritt zu einem Archivverein zu empfehlen. Städte und Gemeinden können in aller Regel keinen eigenen Archivpfleger beschäftigen. Andererseits wäre es wünschenswert, diese "kommunalen Gedächtnisse" zu ordnen und zu pflegen. Den Landkreiskommunen wurde nun vom Landratsamt ein Modell ans Herz gelegt, für das sich die Stadt Regensburg entschieden hat. Dort wurde ein Archivpflegeverein gegründet. Wenn so ein Verein im Coburger Land geschaffen werden kann, könnten die Kosten für eine fachliche Betreuung der Gemeindearchive auf alle Kommunen verteilt und damit im Rahmen gehalten werden. Zudem sind Fördermittel möglich. Auf diese Weise kann dann Fachpersonal eingesetzt werden, dass den Städten und Gemeinden abwechselnd zur Verfügung steht. Die Arbeit des Archivvereins soll Ende dieses Jahres beginnen. Sollte Neustadt nicht alles Stunden der Fachkraft brauchen, die ihm zustehen, könnte die Stadt Stunden an andere Kommunen "verkaufen".