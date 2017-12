Kelly Family lockt die Massen nach Coburg

Stell Dir vor, Du suchst noch ein Weihnachtsgeschenk, aber das Konzert, das in acht Monaten (!) stattfindet, ist schon ausverkauft. Nun, zur Beruhigung aller Kelly-Fans, die noch keine Karte für das Konzert am Freitag, 17. August 2018, in Coburg haben, sei gesagt: Keine Angst, ihr habt noch Chancen! Zu viel Zeit sollte man sich aber wohl nicht mehr lassen, denn der Ansturm ist riesig. "Die rund 4000 Sitzplätze, die es bei dem Konzert auf dem Schlossplatz geben wird, sind bereits komplett ausverkauft", sagt Benjamin Geißer vom dafür zuständigen Veranstaltungsservice Bamberg auf Tageblatt-Anfrage. Es gibt somit nur noch Stehplätze.



"Dass die Kelly Family gut läuft, hatten wir erwartet - aber dass es dermaßen gut läuft, übertrifft unsere kühnsten Träume", gibt Benjamin Geißer ganz offen zu. Er macht dafür aber nicht zuletzt die große Fernsehpräsenz der singenden Großfamilie verantwortlich: Nach ihrem fulminanten Comeback 2017 taucht die Gruppe derzeit auch in vielen Jahresrückblicken auf.



Das große Stühlerücken

Und wie schaut's bei den anderen Schlossplatz-Konzerten aus? "James Blunt läuft gut", sagt Benjamin Geißer, "die erste Sitzplatzkategorie ist nahezu ausverkauft." Beim Open-Air mit dem britischen Sänger wird der Schlossplatz - im Gegensatz zur Kelly Family am Tag zuvor - komplett bestuhlt sein.



Für Konzert Nummer drei - Revolverheld am 19. August - werden alle Stühle wieder entfernt, denn wer die deutsche Band hören möchte, kann dies ausschließlich im Stehen tun. Beim Kartenvorverkauf sieht Benjamin Geißer "noch Luft nach oben". Große Hoffnungen ruhen auf dem neuen Album von Revolverheld, das im April 2018 erscheinen soll und dann einen weiteren Schub bringen kann.



Nach Revolverheld ist ein Tag Pause, ehe am Dienstag, 21. August, Santiano aufspielen - und zwar auf einem komplett bestuhlten Schlossplatz. Der Kartenvorverkauf läuft erst seit einer Woche, doch die Resonanz auf die Shanty-Rockband sei bereits gut, wie Benjamin Geißer berichtet.



Whitney-Rekord für die Ewigkeit

Und dann kommt die norwegische Kultband a-ha: Fürs Konzert am 22. August werden die Stühle wieder vom Schlossplatz entfernt. Die Chance auf bis zu 15 000 Fans wäre somit da. Ob's klappt? "Der Vorverkauf verläuft bislang nicht schlecht, aber auch da ist noch Luft nach oben", sagt Benjamin Geißer. Der Rekord, den Whitney Houston 1999 aufstellte, ist aber ohnehin nicht zu brechen. Denn damals galten noch nicht so strenge Sicherheitsbestimmungen und es konnten sogar etwas über 15 000 Fans auf den Schlossplatz gelassen werden. 15 000 Fans schafften später die Ärzte (2013), knapp 15 000 waren es bei Unheilig (2011).