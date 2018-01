"Keiner darf verlorengehen!"

Seit 100 Tagen läuft das Programm "Azubi-Support" nun schon, und für Corinna Börner von der Regierung von Oberfranken steht schon fest, dass es Bedarf dafür gibt. Dafür sprechen allein die Zahlen, wie sie findet: 31 Jugendliche werden schon betreut, davon acht bereits in Ausbildungsstellen vermittelt.



Die VHS und die IHK zu Coburg haben das Projekt gemeinsam gestartet, aber auch die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit sind mit im Boot. Es richtet sich zum einen an junge Leute, die noch keine Ausbildungsstelle haben, zum anderen an diejenigen, denen ein Abbruch der Lehre droht. Die Gründe für die jeweilige Situation können sehr unterschiedlich sein, deshalb wird auch sehr individuell geholfen: Es kann sich um Zusatz- oder Nachhilfeunterricht handeln, um pädagogische Betreuung oder um Hilfen für die Betriebe, wo die Ausbilder Bedenken haben, dass ein Jugendlicher die Lehre schafft.



Gefördert wird das Ganze vom bayerischen Arbeits- und Sozialministerium aus dem Arbeitsmarktfonds. 300 000 Euro stehen über drei Jahre zur Verfügung, sagte Annette Ratay, die zuständige Referatsleiterin im Ministerium.



Ansprechpartner für Ratsuchende, seien es Auszubildende, Eltern oder Ausbilder, ist Stefan Faber von der VHS Coburg, Telefon 09561/8825-26, E-Mail stefan.faber@vhs-coburg.de.