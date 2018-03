Keine Unterführung für Creidlitz

Der Bau einer Unterführung in Creidlitz steht seit Jahren in der Diskussion. Nun hat die Stadt Coburg mitgeteilt, dass der Verwaltungsgerichtshof in München den im Jahr 2015 verabschiedeten Bebauungsplan für unwirksam erklärt hat.

Wie es nun weitergeht, ist laut Mitteilung der Stadt offen. Zweite Bürgermeisterin und Baureferentin Birgit Weber (CSU) kündigte an, dass sich die Stadt mit Bahn und Freistaat beraten werde, sobald die Begründung des Urteils vorliege.