"Katze" wirbt für Baby Annabell aus Rödental

Zum Auftakt der Spielwarenmesse International Toy Fair in Nürnberg präsentierte Daniela Katzenberger am Dienstag die Baby Annabell-Neuheiten des Jahres 2018 und ist zugleich auch das Gesicht der Kampagne der Rödentaler Firma Zapf Creation.

Das 31-Jährige Model, hat selbst vor kurzem eine Tochter zur Welt gebracht. Sie fungiert seit Jahren als Markenbotschafterin für verschiedene Unternehmen. Zapf Creation startet seine Jubiläums-Kampagne für die Puppe Annabell auf der Spielwarenmesse gemeinsam mit Daniela Katzenberger. In diesem Jahr wird bereits das 20-jährige Jubiläum von Baby Annabell gefeiert. Zur Ehrung dieses Geburtstages designte Daniela Katzenberger exklusive Outfits sowie eine Sonderedition der Baby Annabell Puppe. Sieben Euro einer jeden, verkauften "Katzenberger" Baby Annabell werden an die Stiftung "Bild Hilft - Ein Herz für Kinder" gespendet. Als großen Abschluss des Jubiläumsjahres wird Daniela Katzenberger persönlich, die letzte Baby Annabell der limitierten Jubiläumsauflage im Zuge der großen ZDF - Spendengala für den guten Zweck versteigern, das wurde bei der Pressekonferenz am Stand von Zapf Creation bekannt gegeben.

Baby Annabell ist eine Spielpuppe, die möglichst wie ein echtes Kind wirken soll. Nach der 1991 mit viel Erfolg eingeführten Baby Born, wird Annabell 1998 zum zweiten "Flaggschiff" der Puppenkollektion. Dafür wurde sie mit lebensnahen Funktionen ausgestattet, verspricht der Hersteller Zapf Creation. Sie reagiert auf Berührung, kann echte Tränen weinen und liebt ihre Flasche und ihren Schnuller. Puppeneltern zwischen drei und acht Jahren sind die Zielgruppe von Baby Annabell. Vom Schnuller bis zum Hochstuhl, von der Grundgarderobe bis zum Luxus-Kleidchen reicht die Auswahl, mit denen die Puppe ausstaffiert werden kann.

Zapf Creation sieht sich als Markenanbieter von Spiel- sowie Funktionspuppen und Zubehör mit einer besonderen Betonung von Qualität, Design, Sicherheit und Spielwert. Die Hauptzielgruppe bilden Mädchen im Alter bis acht Jahre. Die Produktion erfolgt durch zertifizierte asiatische Lieferanten. Zu den Kernmarken des Zapf Creation-Konzerns gehören Baby Born und Baby Annabell. Die Spielkonzepte werden weltweit in über 65 Ländern vertrieben. Der Konzern besteht aus der Muttergesellschaft, der Zapf Creation AG, mit Sitz in Rödental sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland. An sämtlichen Tochtergesellschaften ist die Zapf Creation AG direkt oder indirekt zu 100 Prozent beteiligt.

Daniela Katzenberger ist Jahrgang 1986. Sie wurde in Ludwigshafen am Rhein geboren und ist dort aufgewachsen. Nach der Mittleren Reife absolvierte sie eine Ausbildung als Kosmetikerin. Der mediale Erfolg fiel ihr nicht einfach in den Schoß. Über eine Casting-Agentur landete sie zuerst beim Fernsehsender VOX. Im Rahmen einer Art Reisedoku in den USA wollte sie Playboy-Gründer Hugh Hefner treffen, das wurde nichts. Die Fastfood-Kette Hooters gab ihr nicht mal eine Praktikumsstelle. Es folgten andere Formate und Werbeverträge. Später eröffnete sie ein Café auf Malle und wurde dabei vom Fernsehen begleitet. Damit stieg ihr Erfolg. Sie bekam eine eigene Doku-Soap, veröffentlichte mittlerweile mehrere Bücher, hat eine eigene Schuhkollektion kreiert und eine eigene Parfümmarke herausgebracht.