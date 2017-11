Kann das ehemalige Elsaer Schlachthaus umgebaut werden?

In Elsa will die evangelische Kirche ihr in die Jahre gekommenes Gemeindehaus verkaufen. Dies hat Konsequenzen, auch für die örtliche Jugend, die dort einen Raum für sich beanspruchen konnte. Nun sieht sich die Stadt Bad Rodach in der Pflicht, für die Jugendlichen eine Bleibe zu schaffen. Im Bau- und Umweltausschuss ist man sich einig darüber, dass etwas geschehen muss. Nur, was?



Seitens der Arbeitsgemeinschaft Dorferneuerung wurde das alte Schlachthaus, das sich an das "Elsicher Dorfhaus" anschließt, ins Gespräch gebracht. Bei einem Ortstermin machte sich der Bauausschuss ein Bild davon, ob sich das Gebäude mit einer Fläche von 45 Quadratmetern eignet, zukünftig als Jugendraum zu dienen. In Jubelstürme brach das Gremium nicht aus, als es die Räumlichkeiten betrat.



"Was bleibt dann eigentlich noch stehen?"

Als die Architektin Christine Bardin, dem Gremium erläuterte, welche Maßnahmen alles durchgeführt werden müssen, erhellten sich die Mienen nicht wirklich. Nach Worten von Christine Bardin muss vom Kanal, der Drainage über den Fußboden, den Wänden bis hin zum Dach ziemlich alles erneuert werden. Schnell machte die Frage die Runde: "Was bleibt dann eigentlich noch stehen?" Die grob geschätzten Kosten bezifferte die Architektin mit 78 000 Euro. Christoph Herold (CSU) sieht die 78 000 Euro als "untere Linie". Christine Bardin brachte auch den Gedanken ins Spiel, dass die Elsaer Bürger Eigenleistungen erbringen, die mit etwa 50 Prozent der Gesamtkosten angesetzt werden könnten. Auch dieser Hinweis schien die Stadträte nicht vom Hocker zu reißen. Es war daher nicht verwunderlich, dass sich schnell die Frage nach einem Neubau stellte. Für diese Variante veranschlagte die Planerin die ungefähren Kosten mit 110 000 Euro. Deutlich wurde Christine Bardin, als sie das Gremium aufforderte, eine klare Aussage zu treffen, wie viel Geld man ausgeben will.

"Es müssen Fakten auf den Tisch gelegt werden, sonst ist das Ganze nur ein Geplänkel", machte die Architektin unmissverständlich klar.



Auf der Suche nach einer Alternative

Herbert Müller (SPD) warf den Gedanken auf, die Stadt könnte doch das kirchliche Gemeindehaus kaufen. "Damit würde sich die Diskussion um neue Räume erledigen", meinte Müller und fügte hinzu, dass sich ein Erwerb durchaus als wirtschaftlichere Lösung darstellen könnte. Überzeugen konnte er damit nicht. Sowohl Christine Bardin als auch Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) hatten große Bedenken, da das Gemeindehaus ebenfalls sanierungsbedürftig ist. Auch die laufenden Unterhaltskosten sind demnach alles andere als vernachlässigbar.



Auch wurde die Überlegung eingebracht, im "Elsicher Dorfhaus" einen Jugendraum zu schaffen. Hier regte sich aber sofort Widerstand seitens anwesender Bürger. "Das würde sich mit anderen Nutzern beißen", war deutlich zu hören. Tobias Ehrlicher gab zu bedenken, dass die Eigenmittel, die die Stadt aufbringen müsste, nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Eine Förderung durch Europäische

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) hat nach seinen Worten auch gewisse Lücken. Die Eigenbeteiligung der Stadt wurde auf 75 000 Euro bei einem Neubau und rund 50 000 Euro bei einem Umbau geschätzt. Kämmerer Michael Fischer führte noch ins Feld, dass Klarheit darüber herrschen müsse, dass die spätere Betreuung der Jugendlichen nicht Aufgabe der Stadt sei. Für Bürgermeister Ehrlicher machte zur Bedingung, sich mit der Thematik zu beschäftigen, dass die evangelische Kirche für die Betreuung die Verantwortung übernimmt. Zu einer richtungsweisenden Meinungsbildung kam es im öffentlichen Teil der Sitzung nicht.



Kein Fischteich

Für den Spielplatz im Lempertshäuser Weg in Heldritt soll nach Worten von Tobias Ehrlicher ein Spielgerät angeschafft werden. Im Haushalt sind dafür 6000 Euro vorgesehen. Keine Möglichkeit sieht der Bürgermeister, das Projekt "Elsaer Binnenmeer" zu finanzieren, das zum Ziel hatte, einen Fischteich zu schaffen. Nachdem hier keinerlei Förderungen staatlicher Seite möglich sind, erklärte er das Thema vorerst für beendet.