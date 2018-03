Kandidatenüberraschung bei FW im Coburger Land

Mit zwei faustdicken Überraschungen warteten die Freien Wähler (FW) im Kreisverband Coburg bei ihrer Nominierungsversammlung im "Gasthof Sauerteig" für den Bezirkstag und den Landtag auf. Sie machen vor allem den jungen Wählern in der Region ein Angebnot und schicken die gerade 20-jährige Maria Preißler als ihre Direktkandidatin in den Landtagswahlkampf.

Sie ist Rödentalerin und Auszubildende zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Dass sie an der Kommunalpolitik in ihrer Heimatstadt interessiert ist, zeigt sie, indem sie bereits politische Erfahrungen im Jugendparlament der Stadt gesammelt hat.

Aus Weitramsdorf kommt Max Kräußlich. Er wird der Listenkandidat der Freien Wähler des Coburger Landes sein. Kräußlich erfüllt ebenfalls den Anspruch der FW, der Jugend eine Chance auf dem Weg in die Politik zu bieten. Er ist 26 Jahre jung und von Beruf Bauingenieur. Sein Großvater war Gemeinderat in Weitramsdorf und sein Vater ist es noch.



Selbstbewusste Jugend

Beide jungen Kandidaten präsentierten sich vor der Versammlung selbstbewusst und redegewandt und wurden ohne Gegenkandidaten einstimmig gewählt. Dazu meinte FW-Kreisvorsitzender Christian Gunsenheimer: "Wir haben einfach nicht die üblichen Verdächtigen genommen." Ob der Mut der Freien, einmal auf politisch unbeschriebene Blätter zu setzen, von den Wählern honoriert wird, muss sich bei der Landtagswahl im Herbst erweisen.



Erfahrung für den Bezirk

Nicht ganz so jung, jedoch in der Kommunalpolitik erfahren, sind die Kandidaten zur Bezirkstagswahl, die neben der Landtagswahl auch am 14. Oktober stattfindet. Als Stimmkreisbewerber und Direktkandidat aus dem Stimmkreis 404 tritt der Bürgermeister von Ebersdorf, Bernd Reisenweber, an, der auch bereits seit langem im Kreistag Coburg vertreten ist.

Listenkandidat wird Marco Steiner, der Bürgermeister von Rödental. Auch die beiden Bezirkstagskandidaten wurden einstimmig gewählt unter der Leitung von Peter Meyer, dem Vizepräsident des Bayerischen Landtages. Über den Listenplatz selbst entscheidet für den Land- und Bezirkstag noch die FW-Bezirksversammlung. Dabei wird es spannend, wie die Freien Wähler auf Bezirksebene gerade die sehr jungen Landtagskandidaten aus dem Coburger Land einschätzt und auf der Liste platziert. Der Listenplatz entschiedet mit über die Chance, einen der Abgeordnetensitze im Bayerischen Landtag zu bekommen.

Eingangs der sehr gut besuchten Versammlung zeigte sich Christian Gunsenheimer überzeugt davon, dass die FW Coburg sehr gute Kandidaten präsentieren - wobei andere Parteien im Coburger Land auch ihre besten Leute aufgestellt hätten. "Wir stehen für Sachauseinandersetzung und Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Meinung", so der Kreisvorsitzende Christian Gunsenheimer.



Politik aus Sicht der Kommunen

Der Landtagsabgeordnete Peter Meyer betonte, dass zehn Jahre Fraktionsarbeit der FW im Landtag geprägt gewesen seien vom Bestreben, Anwalt der Kommunen zu sein. "Wir haben Politik betrieben aus deren Blickwinkel" stellte Peter Meyer fest.