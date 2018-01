Kaeser ist Top in Oberfranken

Das Nachrichtenmagazin Focus zeichnet in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu zum sechsten Mal Deutschlands beste Arbeitgeber aus. Gesamtsieger über alle Branchen hinweg ist 2018 der Sportartikelhersteller Adidas, gefolgt von dem Internetunternehmen Google Germany auf Platz 2 und dem Chemie- und Pharma-Unternehmen Bayer auf Platz 3. Die Plätze 4 und 5 belegen die Automobilhersteller BMW und Daimler.



Adidas mit Sitz im mittelfränkischen Herzogenaurach ist damit natürlich auch Bayerns bester Arbeitgeber - vor BMW (München) und Puma (ebenfalls Herzogenaurach).



Der beste oberfränkische Arbeitgeber ist auf Platz 14 die Firma Kaeser Kompressoren aus Coburg. Bundesweit belegt der Druckluftspezialist in dem Ranking Platz 69.



Zweitbester Arbeitgeber Oberfrankens ist TenneT aus Bayreuth - bayernweit liegt der Netzbetreiber auf Platz 20, bundesweit auf Rang 96.



Nummer 3 in Oberfranken ist die HUK-Coburg. Die Versicherungsgruppe aus der Vestestadt liegt bayernweit auf Platz 22 und bundesweit auf Platz 112.



Insgesamt zeichnen Focus und Kununu in der größten Untersuchung dieser Art 1000 nationale Konzerne als Top-Arbeitgeber aus. Das Marktforschungsinstitut Statista hat dafür mehr als 127 000 Arbeitgeber-Beurteilungen ausgewertet - aus einer unabhängigen Online-Befragung, einer Umfrage unter Xing-Mitgliedern sowie aktuellen Kununu-Daten. Entscheidend war vor allem, ob die Arbeitnehmer ihren eigenen Arbeitgeber weiterempfehlen. Mit einer geringen Gewichtung flossen in die Untersuchung auch die Vorjahresdaten mit ein. Die in der Top-Liste genannten Arbeitgeber werden als "Top nationaler Arbeitgeber 2018" ausgezeichnet.