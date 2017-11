Junioren vom Coburger Mohr auf dem Treppchen

Während die kleinen und großen Aktiven und das Komitee des Vereins Tanzsportgarde Coburger Mohr am vergangenen Samstag die fünfte Jahreszeit mit dem Rathaussturm in Coburg eröffneten, hieß es für die Juniorengarde früh um halb sechs Uhr aufstehen, um pünktlich in der Disziplin der Tanzgarden anlässlich der fränkischen Meisterschaft in Schwabach anzutreten.



"Leider fängt der frühe Vogel doch nicht immer den Wurm", heißt es dazu aber im Turnierbericht des Vereins. Und weiter: "Sehr zur Enttäuschung der Trainerin Dominique Scholz konnten die elf Tänzerinnen im Alter von 11 bis 14 Jahren die gute Trainingsleistung der vergangenen Wochen beim Turnier nicht umsetzen. Am Ende hieß es nur Platz drei mit 421 Punkten hinter der Garde des TV Würzburg 73, die sich gleichzeitig für die Süddeutsche Meisterschaft qualifizierte.



Wie jedes Jahr musste die Juniorengarde gleich nach dem Auftritt die Heimreise antreten, um rechtzeitig zum traditionellen "Frankenmasters" des Coburger Mohrs wieder zu Hause zu sein. Leider lässt eine enge Terminplanung der Turniere sowie eine kurze Faschingszeit keine Ausweichtermine für diese Veranstaltungen zu, so dass die Coburger in den Disziplinen Schautanz und Tanzmariechen auch diesmal nicht an den Start gehen konnten. "