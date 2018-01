Junge Coburger nehmen Bürgermeisterin in Schutz

Kurt Knoch und Maximilian Forkel sind für die Wählergruppierung "Junge Coburger" in den Stadtrat eingezogen und bilden dort inzwischen eine gemeinsame Fraktion mit der CSU.



Mit Birgit Weber stellt die CSU auch die Zweite Bürgermeisterin, die das Baureferat leitet.



Die Christlich Sozialen-Bürger, die sich 2007 von der CSU abgespalten hatten, werfen Birgit Weber vor, "ihren Laden nicht im Griff" zu haben. Das Baureferat "verlottere", so der CSB-Fraktionsvorsitzende Christian Müller jetzt bei der Hauptversammlung seiner Gruppierung.



Kurt Knoch und Maximilian Forkel nehmen nun in einer Stellungnahme Birgit Weber in Schutz: Nicht das Baureferat "verlottere", sondern der politische Stil.



Die Stellungnahme im Wortlaut:



" Die CSB spricht an ihrer Hauptversammlung von einem verlotterten Baureferat und pauschal von einer Stadtverwaltung, die ihren Aufgaben nicht nachkomme, ist aus der Zeitung zu lesen. Solche öffentlich geäußerte verallgemeinernde und unsachliche Kritik an städtischen Ämtern ist deplatziert und unwürdig. Aktuell leistet gerade das Baureferat angesichts zahlreicher großer Stadtentwicklungs- und Bauprojekte eine sehr wertvolle Arbeit. Schon lange hat sich in Sachen Stadtentwicklung nicht so viel getan wie derzeit. Für die Mitarbeiter ist dies mit viel Einsatz verbunden. Stadträte haben zum Wohle der Stadt mit der Verwaltung eng zusammenzuarbeiten. Sie haben sicher an der richtigen Stelle auch den Finger in die Wunde zu legen und Verbesserungen anzumahnen. Dies sollte aber konstruktiv und auf keinen Fall herablassend geschehen.



Wir sind bei der letzten Wahl auch deshalb angetreten, weil wir jung und unbefangen nach jahrelangem Hickhack zwischen den politischen Lagern zu einem neuen Politikstil beitragen wollten. Der Umgang und der politische Stil haben sich in Coburg in den letzen Jahren auch tatsächlich erheblich aufgehellt. Stadtratskollegen arbeiten oft über Parteigrenzen hinweg gut zusammen. Das soll auch so bleiben!



Unser Appell an die persönlich durchaus sehr geschätzten Kollegen der CSB: Wendet euch wieder der Sachpolitik zu! Lasst die persönlichen Scharmützel! Vor allem: Macht die Mitarbeiter der Verwaltung nicht zum Spielball politischer Ränkespiele! Denn nicht das Baureferat ist verlottert, sondern der Stil derjenigen, die öffentlich in dieser Art und Weise über die eigenen Mitarbeiter herziehen. Lasst uns wieder den zahlreichen Sachthemen zuwenden. An inhaltlichen Herausforderungen, die einer sachlichen Auseinandersetzung bedürfen, mangelt es sicher nicht.