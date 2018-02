Jugendgarde vom Coburger Mohr verteidigt fränkischen Meistertitel

Die "kleinen Mohren" unter der Leitung der beiden hauptverantwortlichen Trainerinnen Ramona und Dominique Scholz zeigten bei den fränkischen Meisterschaften in Grafenrheinfeld eine sehr gute Leistung. Präzise, mit viel Dynamik und Freude wurde die

Choreografie von Dominique Scholz getanzt und von den

mitgereisten Eltern, Freunden und Fans des Coburger Mohr bejubelt.

Buchnesia Nürnberg belegte Platz 2, TV 73 Würzburg wurde dritter. Tanzmariechen Aenne Rebhan ( Trainer Michelle Maldonado ) wurde zum ersten Mal fränkische Vizemeisterin hinter Emilia Castaneda( KG Buchnesia Nürnberg). Leider verletzte sich Aenne bei einer akrobatischen Tanzeinlage, so dass sie

beim anschließenden Schautanz nicht mittanzen konnte.Die beiden Nachwuchs-Mariechen Nia Linn Birk und Luisa Schreiner belegten bei ihrer ersten fränkischen Meisterschaft gute Mittelplätze. Der Schautanz "Kleines Schaaf - großer Held" erreicht unter der Leitung von Nina und Helen Thumerer , sowie den Co-Trainerinnen Lea Dauber und Kristin Kirchgeßner einen tollen 5. Platz, knapp hinter KG

Buchnesia Nürnberg und KG Röttenbach.



Bereits am kommenden Wochenende finden die Süddeutschen Meisterschaften in

der s.Oliver Arena in Würzburg statt. Der Coburger Mohr wird in drei Disziplinen (Gardetanz, Schautanz und Tanzmariechen Aenne Rebhan) vertreten

sein, um sich für die Deutsche Meisterschaft in Halle zu qualifizieren.