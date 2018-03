Jugendarbeit steht im Vordergrund

Bei der Feuerwehr wird Nachwuchsarbeit groß geschrieben. Das trat bei der Hauptversammlung im Landgasthof Gunsenheimer zu Tage. Jugendwart Timucin Avci zeigte sich in seinem Jahresrückblick stolz über den ersten Platz seiner Jugendgruppe beim Jugendleistungsmarsch in Oberelldorf, der dazu führte, dass in diesem Jahr Meilschnitz Ausrichter des Leistungsmarsches sein wird. Auch beim Bezirksjugendleistungsmarsch in Marktredwitz wurde ein herausragender elfter Platz erzielt. Beim Tag der Jugendfeuerwehren in Bergdorf/Höhn legten Marek Langbein, Niklas Geis und Sinan Turhan das bayerische Leistungsabzeichen und die Jugendflamme Stufe 2 ab.



Genauso gut entwickelte sich die im März 2017 gegründete Kinderfeuerwehr, die "Meilschnitzer Wasserdrachen". Sie umfasst zwölf Kinder, wie die Verantwortliche Sandra Apfel berichtete. Teilgenommen wurde am Blaulichtempfang und an der "Löschi's Olympiade" in Dietersdorf. "Von dort fuhren wir glücklich heim, da ein vierter Platz erreicht wurde", so Apfel.



Für den Kommandanten Oliver Heland war 2017 ein Jahr voller Höhepunkte. Zwei Brandeinsätze waren nötig, einmal bei einem Dachstuhlbrand und zum anderen beim Brand einer Scheune. Insgesamt 204 Stunden wurden seitens der aktiven Wehr für Unterricht aufgewendet, so unter anderem für Maschinisten, Digitalfunk, Motorsägen und Erste Hilfe.



Helmut Fechter 65 Jahre dabei

Dem Vorsitzenden des Feuerwehrvereines, Claus Fechter, war es vorbehalten, über das Gesellige zu berichten. Er erinnerte an die Winterwanderung, an das Dorffest, die Beteiligung an der 700-Jahrfeier und den Kameradschaftsabend. Kreisbrandmeister Andreas Steller stellte fest, dass neben den Großfeuerwehren auch die Kleinen gebraucht werden, und dass in Sachen Nachwuchs eine Lösung gefunden werden muss, da es ansonsten ernsthaft Probleme geben wird. "Wir sind fast keine Feuerwehrler mehr, sondern Büromenschen", resümierte er.



Geehrt wurden Helmut Fechter (65 Jahre Mitglied), Werner Rempel (60), Dieter Knauer, Timucin Avci (10 Jahre aktiver Dienst), Heiko Bernhardt, Günter Geis, Rainer Bauer (30).