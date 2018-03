"Jugend spielt für Jugend" am Sonntag in Coburg

Der Bogen der Darbietungen spannt sich von der Sportakrobatik über Ballett-Vorführungen bis zum solistischen Klavierspiel.



? KONZERTE



Banz

Kaisersaal Kloster Banz: Quinten-Quartett und Njamy Sitison (Gesang, afrikanische Instrumente), 11. März, 11 Uhr



Coburg

Theater in der Reithalle: Schumann-Duette "Die Liebe ist ein Rosenstrauch", 11. März, 20 Uhr



? THEATER



Bamberg

ETA-Hoffmann-Theater: Schiller "Die Räuber", 10. März, 19.30 Uhr (Premiere)

Coburg

Landestheater: Porter "High Society", 7. , 8., 13. März, 19.30 Uhr; Valtinoni "Pinocchio", 10. März, 16 Uhr (Premiere), 14.März, 19.30 Uhr; "Jugend spielt für Jugend", 11. März, 11 Uhr; Straub/Eisenhauer "A Spider Murphy Story", 11. März, 19.30 Uhr

Reithalle: Steinhöfel "Rico, Oskar und die Tieferschatten", 8., 9. März, 10 Uhr, 11. März, 11 Uhr; Brant "Am Boden", 14. März, 20 Uhr

Münchner Hofbräu: Menge "Ein Herz und eine Seele", 10. März, 20 Uhr

Buchhandlung Riemann: Politischer Salon, 13. März, 17 Uhr

Meiningen

Staatstheater: Orff "Carmina burana", 8. März, 19.30 Uhr; Simon "Sonny Boys", 9. März, 19.30 Uhr; Puccini "Tosca", 10. März, 19.30 Uhr; Hild "Evergreen", 11. März, 19 Uhr



Nürnberg

Opernhaus: Montero/Tschaikowsky "Der Nussknacker", 10. März, 19.30 Uhr; Mozart "Idomeneo", 11. März, 19 Uhr



Würzburg

Mainfranken-Theater: Vita "Blaubart - Sacre", 7., 14. März, 19.30 Uhr; Borchert "Draußen vor der Tür", 9. März, 19.30 Uhr; Rossini "Der Barbier von Sevilla", 10. März, 19.30 Uhr (Premiere); Verdi "Die sizilianische Vesper", 13. März, 19.30 Uhr



? AUSSTELLUNGEN



Coburg

Kunstsammlungen der Veste: Dauerausstellung in den historischen Räumen auf der Veste

Kunstverein: "Zweigestirn" - Malerei und Grafik von Kerstin Alexander, Plastik, Grafik und Malerei von Winfried Alexander (bis 15. April)



Judenbach

Ali-Kurt-Baumgarten-Museum: Katharina Vogt, Matthias Schilling "Signifikant" (bis 15. April)



Kronach

Galerie im Kreiskulturraum: Karin Schöntag "Malsomalso" (bis 25. März

Rödental

Europäisches Museum für modernes Glas: Dauerausstellungen Lampenglas und Keramik



? SONSTIGES



Coburg

Utopolis: VHS-Film der Woche: Lone Scherfig "Ihre beste Stunde - Drehbuch einer Heldin", 7. März, 20.15 Uhr; Fatih Akin "Aus dem Nichts", 13., 14. März, 20.15 Uhr