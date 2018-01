Jürgen Forkel gewinnt das 49. Grenzland-Pokalturnier

Die 49. Auflage des traditionellen Grenzlandpokalturniers, das alljährlich vom TTC Thann und der Tischtennisabteilung des TBVfL Neustadt veranstaltet wird, stiegen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr die Teilnehmerzahlen wieder leicht. Sieger bei den Herren A wurde Routinier Jürgen Forkel.

Insgesamt kamen diesmal 114 Aktive aus 34 Vereinen, um sich in der Schulturnhalle in Haarbrücken an den grünen Platten zu messen. In allen Klassen wurde guter und spannender Tischtennissport geboten.

Vom TTC Thann nahmen 17 Aktive am Turnier teil. Damit führte einer der ausrichtenden Vereine die Liste der Vereine mit den meisten Teilnehmern an, dicht gefolgt vom FC Adler Weidhausen, der immerhin 16 Spielerinnen und Spieler schickte.

Die veranstaltenden Vereine hoffen, dass 2018 zur 50. Auflage des Traditionsturniers auch wieder viele Tischtennisspielerinnen und -spieler zwischen den Feiertagen den Weg nach Haarbrücken finden.



Die Sieger und Zweitplatzierten des 49. Grenzland-Pokalturniers



Damen A Einzel:

1. Stammberger, Pauline (TSV Mengersgereuth- Hämmern), 2. Wachs, Patricia (TTC Tiefenlauter).

Damen B Einzel:

1. Hempftling, Ulrike, 2. Knauer, Karin (beide SC Hassenberg).

Damen C Doppel:

1. Mierwald, S. / Okenwa, I. (TTC Thann / DJK TSV Rödental), 2. Lindenthal, D. / Wittmann-Mex, B. (TTC Thann).

Damen C Einzel:

1. Mierwald, Sandra (TTC Thann), 2. Okenwa, Ina (DJK TSV Rödental).

Erwachsene A Mixed:

1. Wachs, P. / Hanft, P. (TTC Tiefenlauter / TTG Neustadt-Wildenheid), 2. Stammberger, P. / Schwabe, N. (TSV Mengersgereuth- Hämmern).

Erwachsene B Mixed:

1. Taube, U. / Quaschigroch, W. (TTV 45 Altenkunstadt / TV Ebersdorf), 2. Hempftling, U. / Pflaum, N. (SC Hassenberg / SV Mistelgau).

Erwachsene C Mixed:

1. Okenwa, I. / Kurzendörfer, M. (DJK TSV Rödental), 2. Hoger, Ant. / Hoger, T. (FC Adler Weidhausen).



Herren A Doppel:

1. Zirkel, G. / Zirkel, M. (FC Bayreuth), 2. Franzky, A. / Schwabe, N. (TSV Mengersgereuth- Hämmern).

Herren A Einzel:

1. Forkel, Jürgen (TTC Tiefenlauter), 2. Zirkel, Gerhard (FC Bayreuth).

Herren B Doppel:

1. Fischer, L. / Quaschigroch, W. (TV Ebersdorf), 2. Mandler, P. / Protzmann, C. (SV Weidach).

Herren B Einzel:

1. Schwach, Tom (TSV Hof), 2. Mandler, Pascal (SV Weidach).

Herren C Doppel:

1. Ferner, J. / Reier, W. (FC Wacker Haig), 2. Marschalek, J. / Marschalek, P. (TV Unterwallenstadt / Erfurt).

Herren C Einzel:

1. Hoger, Tom (FC Adler Weidhausen),

2. Mex, Markus (TTC Rödental).

Herren D Doppel:

1. Angles, T. / Krause, D. (TTC Tüschnitz / TSV Cortendorf), 2. Neess, G. / Welsch, V. (TTC Thann).

Herren D Einzel:

1. Krause, Dieter (TSV Cortendorf), 2. Angles, Thomas (TTC Tüschnitz).



Jugend A Mixed:

1. Reumschüssel, L. / Fischer, J. (TTC Rödental / FC Adler Weidhausen), 2. Reumschüssel, T. / Friedrich, J. (TTC Rödental / FC Adler Weidhausen).

Jungen A Doppel:

1. Fischer, J. / Fischer, M. (FC Adler Weidhausen), 2. Reumschüssel, L. / Reumschüssel, T. (TTC Rödental)

3. Friedrich, J. / Volrath, M. (FC Adler Weidhausen).

Jungen A Einzel:

1. Fischer, Joel, 2. Fischer, Merlin (beide FC Adler Weidhausen).

Jungen B Doppel:

1. Moritz, D. / Rausch, D. (RVB Schorkendorf), 2. Böger, P. / Eichhorn, F. (TTC Thann).



Jungen B Einzel:

1. Reumschüssel, Miro (TTC Rödental), 2. Moritz, Daniel (RVB Schorkendorf).

Jungen C Einzel:

1. Böger, Noel (TTC Thann), 2. Barnickel, Nina (FC Adler Weidhausen).



Mädchen A Einzel:

1. Reumschüssel, Linnea, 2. Reumschüssel, Talida (beide TTC Rödental).

Mädchen B Einzel:

1. Roschlau, Lara, 2. Guh (beide FC Adler 1919 Weidhausen).