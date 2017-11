Jetzt gibt es Ergebnisse nach 20 Jahren Stadtsanierung in Coburg

Auch 20 Jahre nachdem das Sanierungsgebiet V rund um die Leopoldstraße festgelegt worden ist, gehen die Arbeiten für ein Mehr an Attraktivität und Lebensqualität weiter. Bei einer Bürgerversammlung am Dienstagabend im Ämtergebäude sagte der Stadtplaner und Regierungsbaumeister Franz Ullrich aus Bamberg, dass in erster Linie die Plätze am Anfang und Ende "dieser kleinen Vorstadt" noch saniert werden müssen. Das sind das Grundstück neben der Reithalle und der Platz zwischen Marstall und Arkaden sowie der Johann-Strauß-Platz am Anfang des Pilgramsroth. Auch seien noch einige Privathäuser zu sanieren und im öffentlichen Raum gebe es Bedarf, "der vor 20 Jahren so noch nicht vorhanden war".



In der Vergangenheit hat der Bau- und Umweltsenat des Coburger Stadtrates schon über die Gestaltung neben der Reithalle und dem Marstall (Vermessungsamt) diskutiert. Bau-Bürgermeistern Dr. Birgit Weber zeigte sich am Dienstag zuversichtlich, dass dazu in der Dezember-Sitzung des Bausenats ein Beschluss erfolgt und die Arbeiten im nächsten Jahr begonnen werden. Eventuell wird der Platz zwischen Marstall und Arkaden nicht mehr zum Parken zur Verfügung stehen, dafür sollen neben der Reithalle Stellplätze entstehen und die Altglascontainer von gegenüber verschwinden. "Das ist schon hässlich", kommentierte Weber eine gezeigte Aufnahme. Saniert werden soll weiter die Wettiner Anlage zwischen Vermessungsamt und der Ehrenburg.



Verbessert werden soll die Ableitung von Regenwasser. Bei heftigen Niederschlägen in der Vergangenheit sind mehrfach das Vermessungsamt und Häuser in der Straße Hinterm Marstall überflutet worden.



Noch eine "Asphaltwüste"

Nach den Worten von Joachim Träger vom Stadtplanungsamt präsentiert sich der Johann-Strauß-Platz noch als "Asphaltwüste". Wenn die Bauarbeiten der Wohnanlage anstelle des früheren Diakonisch-Sozialen Zentrums abgeschlossen sind, werde eine Neugestaltung erarbeitet. "Vorstellbar ist, dass die Abbiegespur in den Probstgrund verschwindet. Auch könnte der Kiosk vergrößert werden. Aber dazu finden noch Gespräche mit der Bäckerei statt. Schließlich muss das Ganze auch wirtschaftlich sein", so Stadtplaner Träger. Konkret ist noch nichts.



Das Bamberger Planungsbüro hat bei der Überprüfung der Sanierungsziele nach den Wünschen der rund 475 Bewohner des Gebietes gefragt. Zwar kamen von den 371 verschickten Fragebögen nur 27 Prozent zurück, "aber das zeigt auch die Zufriedenheit der Menschen", so Franz Ullrich. Ganz oben auf der Wunschliste stehen mehr und bessere Parkmöglichkeiten. Aktuell ist das wechselseitige Parken in der Leopoldstraße erlaubt, was einerseits die Geschwindigkeit der 3500 dort täglich fahrenden Autos verringert, jedoch sehen einige Anwohner in dem Slalom einen Anreiz, schneller zu fahren. "Damit man noch vor dem Gegenverkehr durch die Engstelle kommt." Weniger Parkplätze am Straßenrand seien die Lösung, so eine Anregung.



Weniger Verkehr in der Leopoldstraße ist eine weitere Forderung, die einher geht mit einer Einbahnregelung. Wobei über die Fahrtrichtung am Dienstagabend keine Einigkeit herrschte. Weitere Anregungen sind mehr Begrünung und "kulantere Politessen".



Wenn die Hausbesitzer ihre Gebäude sanieren, werden in der Regel die Fenster erneuert, der Verputz und der Anstrich. Es folgen neue Heizungen, Wärmedämmung sowie die Sanitär- und Elektroinstallation und eine neue Dacheindeckung. Komplettsanierungen gab und gibt es in dem Stadtviertel nur sehr wenige.



Das Fazit des Architekten und Stadtplaners Franz Ullrich: An einigen Stellen in der Leopoldstraße und im Steintor massieren sich Gebäude mit Sanierungsbedarf. Barrierefreiheit und Wegverbindungen sind weitere Themen für die Zukunft.