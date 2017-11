Itzgrund: Das Hochwasser geht zurück

Bis über die Meldestufe III hinaus ist am Wochenende der Pegelstand der Itz im Coburger Land gegangen, große Probleme hat es aber nicht gegeben. Nur noch die Kreisstraße CO 1 zwischen Lahm und Hemmendorf war Montagmorgen im Berufsverkehr noch gesperrt.

Dieter Scherbel, Geschäftsleiter der Gemeinde Itzgrund, ist einer, der immer über den aktuellen (Hoch-)Wasserstand der Itz Bescheid weiß. Auf Nachfrage bestätigte er, dass es am Wochenende keine größeren Probleme und schon gar keine Schäden gegeben hat. "Sogar die meisten Feldwege waren befahrbar", sagte Scherbel. Dass die Itz mit 4,27 Meter an der Schenkenau so hoch wie im gesamten Jahr 2017 noch nicht stand, überraschte im Itzgrund niemanden so recht. "Die Wiesen waren von den Regenfällen der vergangenen Wochen gesättigt und konnten einfach nichts mehr aufnehmen", berichtete Dieter Scherbel.

Nur kurz gezittert hat am Wochenende Roland Daum von der Kronacher Servicestelle des Staatlichen Bauamtes in Bamberg. Daum ist für die Fahrbahnsanierung an der Staatsstraße 2206 bei Weißenbrunn vorm Wald (Stadt Rödental) zuständig und hat dort zusammen mit der Stadt Rödental eine Baustellenumleitung über den Geh- und Radweg am Ufer des Froschgrundsees ausschildern lassen. Weil die starken Regenfälle am Samstagmorgen den Pegel des Stausees um deutlich über einen Meter ansteigen ließen, näherte sich das Wasser der Baustellenumfahrung bedrohlich. Aber am Montag konnte Daum vorerst Entwarnung geben: "Die Umfahrung ist offen, die Bauarbeiten auf der Staatsstraße kommen gut voran."

Sollten die für die Nacht auf Dienstag vorhergesagten Regenfälle den Wasserstand des Froschgrundsees bis hoch zur lokalen Baustellenumfahrung treiben, greift ein "Notfallplan" des Staatlichen Bauamtes: Dann werden die Autofahrer schon ab Fischbach großräumig über Thüringen umgeleitet.