1 / 7

Seit 1. Januar 2018 ist Tobias Knötig "Pfarrer auf Lebenszeit". Am Sonntag wurde der Heilgersdorfer Geistliche von Dekanin Stefanie Ott-Frühwald (Michelau, links) während eines Festgottesdienstes in der Kirche "Zu unserer lieben Frauen" in seinem Amt installiert. Beim Verlassen des Gotteshauses brachten Kinder der evangelischen Kita "Schneckenhaus" dem Pfarrer ein Ständchen. Foto: Bettina Knauth