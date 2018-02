In Neustadt wird klar: Nicht nur Kopfarbeiter sind gefragt

Mit großer Fürsorge bereiten die Pädagogen der Mittelschule "Am Moos" ihre etwa 210 Schüler der

Jahrgangsstufen 7 bis 10 auf die Berufswelt vor: Am Berufsorientierungstag werden interessante Berufe vorgestellt. Diese sollen helfen, sich ein Berufsbild genauer anzuschauen und vielleicht sogar

eine passende Ausbildungsstelle zu finden. Dazu wurden gestern Fachschulen, Firmen und Betriebe (Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Firma Mann + Hummel Sonneberg, Firma Prysmian, Edeka, Asco-Sprachschule Coburg, AOK) eingeladen, die Einblicke und Möglichkeiten aufzeigten. Während ein Teil der Schüler sich zunächst in den Klassenzimmern informierte, erlebten

andere Schüler in zahlreichen Betrieben den beruflichen Alltag gleich hautnah mit.



Daniel (14 Jahre) und Süleyman (16 Jahre), beide Schüler der Klasse 8M, lauschten Ralf Eichhorn vom Ausbildungsteam der Firma Mann + Hummel. Der Meister brachte zudem Azubi Dominik Bauer mit, der bei der Sonneberger Firma eine dreijährige Ausbildung zum Verfahrensmechaniker macht. Dominik ist im zweiten Lehrjahr und noch immer von seiner Berufswahl begeistert. Und der junge Mann war für die Jugendlichen der beste Ansprechpartner, weil er ihnen auf Augenhöhe von seiner Ausbildung erzählen konnte. Anhand eines Erkundungsfragebogens machten sich Daniel und Süleyman schlau und notierten alles, was sie über diese Firma und ihre angebotenen Berufe

interessierte. Sie erfuhren, neben der dreijährigen Ausbildung zum Verfahrensmechaniker, die übrigens den Quali oder Mittelschulabschluss von den Bewerbern wünscht, bietet die Firma auch den Beruf des Maschinenanlagenführers mit einer zweijährigen Ausbildungszeit an. Dafür werde ein Hauptschulabschluss gern gesehen, hatte Meister Eichhorn erwähnt.



Schulwechsel für neue Chancen

Gina (13 Jahre) und Lea (15 Jahre), ebenfalls aus der Klasse 8M, hatten noch reichlich Zeit, bis sie in den Vortrag der Berufsfachschule hineinhören konnten. "Ich möchte im sozialen Bereich mal arbeiten, vielleicht Kinderpflege", sagte Lea. Hier an der Moos-Schule fühle sie sich prima aufgehoben. Sie habe vor einem Jahr von der Realschule hierher gewechselt. "Ich möchte hier die 10. Klasse machen", erzählte sie. Nächste Woche wird sie ein zweiwöchiges Praktikum im Sonneberger Krankenhaus machen. Gina hatte auch die Schule gewechselt, so wie Lea. Vorher hatte sie die

Gemeinschaftsschule in Köppelsdorf/Sonneberg besucht. Auch Gina will die 10. Klasse

machen. "Ich möchte mit Menschen arbeiten, vielleicht mit älteren Menschen, vielleicht im Seniorenheim", ließ sie an ihren Überlegungen teilhaben.



"Wir versuchen, unseren Schülern hier einen interessensgebunden und vertieften konkreten Einblick in den Beruf zu geben", informierte Konrektor Jens Alex. Dafür gab es am Orientierungstag auch keinen Unterricht. Allerdings waren zwei Kurse zu besuchen, entweder in der Schule (Vorträge)

oder außerhalb in einem Betrieb. Für die Zehntklässler, die bereits Ausbildungsplätze in Aussicht hatten, gab die AOK Vorträge zur Suchtprävention (Drogen, Alkohol). Busse brachten jene Schüler zu den Firmen, die außerhalb von Neustadt ihre praktischen Erfahrungen machen konnten. Es sei eine Win-Win-Situation für Schüler und Betriebe, sagte Alex. Zudem wissen einige Firmen auch: Sie fragen in der Moos-Schule einfach nach, ob jemand noch einen Ausbildungsplatz brauche. Eine nette Geste, die nicht nur den Konrektor immer wieder beeindruckt. Sandra Franz von der Wirtschaftsförderung erwähnte, gerade Handwerksfirmen würden kaum Bewerbungen erhalten.



Beteiligten Firmen, welche die praktische Mitarbeit ausdrücklich wünschten:

Studio Haareszeiten (Friseurin), ASB (Altenpflege), BFS (Sozialbetreuer,

Pflegefachhelfer), Federnfabrik Dietz (Industrie- Werkzeugmechaniker,

Fachlagerist), Zöllner-Wiethoff (Medientechnologie Druck), Luther

Fleischerei (Fleischer, Verkäufer), Telenec (IT-Systemelektroniker/in),

Bäderbetriebe neustadt (Fachangestellte für Bäderbetriebe), Städtischer

Bauhof Neustadt (Gärtner/in FR Garten- und Landschaftsbau,

KfZ-Mechatroniker, Straßenbau), Bauglaserei Bieberbach (Glaser/in FR

Fensterbau), Walter Ermler (Gerüstbau), Sonnplast (Fachkraft für

Lagerlogistik, Fachlagerist, Industriekaufmann, Maschinen- und

Anlagenbediener, Verfahrensmechaniker in Kunststoff, Werkzeugmechaniker,

Mechatroniker), Sinit Kunststoffwerke (Werkzeugmechaniker), Franz Hofmann

Bau/Sonnefeld (Maurer, Stahlbetonbauer), Dressel+Höfner

(Verfahrensmechaniker f. KKT, Werkzeugmechaniker/in), Wittig und Paulfranz

(Maler und Lackerer), Greiner Studios (Fotograf), BFS (Assistentin für

Ernährung und Versorgung), Altenfelder Metallbau GmbH (Metallbauer,

Konstruktionstechnik).