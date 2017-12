In Neustadt ist die Schallplatte noch am Leben

Die Burkhard Grempel, der Vorsitzende der Sammler- und Briefmarkenfreunde Neustadt bei Coburg, angekündigt hat, treffen sich Sammler und Liebhaber der "Schwarzen Scheiben" am Dienstag, 2. Dezember, zu einer Tausch- und Informationsbörse in der Gaststätte "Zum Leuchtturm". Diese befindet sich in der Heubischer Straße 23. Beginn der Sammlerbörse ist um 19 Uhr. Parkplätze sind um Umfeld des Veranstaltungsortes genügend vorhanden.

Eingeladen sind alle, die Schallplatten suchen oder abgeben wollen. Aber auch Gäste, die sich nur

informieren wollen, sind bei der Börse der Sammler- und Briefmarkenfreunde herzlich willkommen.