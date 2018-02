In Mittelberg kommt der Bock ins Dorf

Wildtiere leben im Wald und sind sehr scheu. So sollte es sein. Aber manchmal entschließen sich Tiere, die Nähe von Menschen geradezu zu suchen. Zurzeit sorgt ein Rehbock in Mittelberg für Aufsehen, der genau das tut.

Eine Anwohnerin berichtet, dass er praktisch täglich in ihren Garten kommt. Das wäre noch nicht so schlimm. Doch der offenbar noch recht junge Bockbewegt sich auch recht sorglos im Ort, schleckt den Streusalzfilm von Autos und trabt sorglos auf der Straße herum. Die Anwohnerin macht sich Sorgen, dass dem putzigen Tier etwas zustoßen könnte.



Rechtlich nicht einfach

Doch Abhilfe ist schwer, wie Ralf Scheichenost von der Jagdbehörde am Landratsamt erklärt. "Wir können schwer etwas unternehmen", sagt er. Von dem Bock gehe ja keine besondere Gefahr aus, die eine Sondergenehmigung für einen Abschuss rechtfertigen würde. Die wäre aber auf jeden Fall nötig. Erstens hat das Rehwild jetzt Schonzeit und zweitens dürfte ein Jäger im Ort das Tier nicht erlegen.

Das wäre wohl auch gar nicht im Sinne der besorgten Tierfreundin. Doch auch das Tier einzufangen, würde nicht weiterführen. Denn wohin mit dem Rehbock, wenn er erst einmal eingefangen wurde? Tierparks halten meist keine Rehe.

Dass dieses Wildtier so zutraulich ist, kann verschiedene Gründe haben, erklärt Kreisjagdberater Alex Krüger. Er vermutet, dass die Tierfreundin den Bock in ihrem Garten angefüttert hat und dass er deswegen seine Scheu verloren hat. "Wenn die Dame den Bock nicht mehr füttert, wird er sich auch wieder in den Wald zurückziehen", ist seine Erwartung.

Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Rehbock von jemandem aufgezogen wurde. Es kommt immer wieder vor, dass Leute ein Kitz finden, denken, es hat seine Mutter verloren und nehmen es mit. Das funktioniert aber nur begrenzte Zeit. "Wenn so ein junger Rehbock dann geschlechtsreif wird, dann wird er aggressiv", erklärt Alex Krüger, warum Rehwild nicht zum Haustier taugt.

Es könnte sich also bei dem so zutraulichen Tier in Mittelberg, durchaus um eines handeln, das irgendwo von Menschen aufgezogen, und dann freigelassen wurde. Es könnte aber eben auch sein, dass der Bock angefüttert wurde. Dann eben würde es helfen, ihn nicht mehr zu füttern. Wenn in wenigen Wochen das Nahrungsangebot in der Natur wieder attraktiver wird, sollte sich das Problem wohl auch entschärfen.