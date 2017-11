In Meeder werden zwölf Bauplätze erschlossen

"Es ist ein großes Zeichen für Meeder, dass zwölf Baurechte in der Stammgemeinde zur Verfügung gestellt werden können", meinte Bürgermeister Bernd Höfer (CSU/LV) anlässlich des symbolischen Spatenstiches am Baugebiet "Meeder Nord-Ost V". Bisher wurden die Ortsteile mit Bauplätzen versorgt, jetzt sei Meeder dran, meinte das Gemeindeoberhaupt.



Die Erschließung beginnt demnächst, so dass sie bis Ende Juli 2018 abgeschlossen sein soll und die Häuslebauer loslegen können, wie der Planer Horst-Dieter Göhring erläuterte. Sie würden bereits in den Startlöchern stehen. Ein Regenrückhaltebecken wird entstehen, 350 Meter Kanäle im Trennsystem verlegt, 300 Meter Wasserleitungen verlegt, 1000 Kubikmeter Boden abgetragen und 1300 Kubikmeter Aushub vorgenommen. Die Fahrbahnbreite auf 260 Meter soll 5,50 Meter betragen und die Asphaltbefestigung der Straße verschlingt 1600 Kubikmeter.



Vier Bauplätze sind in ruhiger Lage Richtung Drossenhausen bereits verkauft. Unerschlossen beträgt der Quadratmeterpreis 49,90 Euro. Hinzu kommt die Erschließung, die zwischen 18 und 20 Euro liegt. "Wir liegen somit äußerst günstig im Landkreisvergleich", so Höfer. Die Grundstücksgrößen betragen zwischen 800 und 1100 Quadratmeter. Kaufinteressenten möchten sich gerne wenden an die Gemeinde Meeder, an Björn Friedrich, Telefon 09566 9223-26.