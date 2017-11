In Lautertal gibt es einen besonderen Brauch

Eine weitreichende Entscheidung traf der Lautertaler Gemeinderat im Jahr 1970, als einstimmig beschlossen wurde, am Andreastag, dem 30. November, jedes Kind von der Geburt bis zu seinem 15. Lebensjahr mit einem "Kümmelstollen" zu beschenken. Bis heute wird in Lautertal an dieser mittlerweile 47-jährigen Tradition festgehalten. Dass die Gemeinde den 30. November zum "Feiertag" erklärt hat, hat eine tiefere Bedeutung. Andreas Ehrhardt, der von 1719 bis 1790 in Oberlauter lebte und selbst keine Kinder hatte, hinterließ der Gemeinde einen Nachlass von 50 fränkischen Gulden mit der Maßgabe, zum Andenken an ihn am Andreastag an jedes Kind einen "Weck" zu verteilen. Für die Vorsteher des Ortes hinterließ er 100 fränkische Gulden. "Die Ortsvorsteher gedenken dieses Tags in einer Mahlzeit", heißt es in dem Vermächtnis weiter.



Das Guthaben ist zwar längst aufgebraucht, für die Verantwortlichen in der Gemeinde steht es aber außer Zweifel, an diesem schönen Brauch festzuhalten. Und die Kinder nehmen das Geschenk gerne an und freuen sich schon richtig darauf, ihren "Kümmelstollen" abzuholen. Etwas Wehmut herrschte bei denen, die aus "Altersgründen" ihren letzten "Weck" in Empfang nehmen durften. Begleitete sie doch die hoch gehaltene Tradition ihr bisheriges Leben in der Gemeinde.



Die "Abholerquote" ist hoch

Dass der Kümmelstollen gern angenommen wird, zeigt sich auch daran, dass es kaum Kinder gibt, die freiwillig darauf verzichten. Wer nicht selbst kommen kann, beauftragt Oma, Opa, Geschwister oder Freunde, die Gabe abzuholen. In diesem Jahr stehen 605 Kinder auf der Liste von Christiane Rauscher, die in der Gemeinde für das Projekt verantwortlich zeichnet. Nach ihren Worten geht man

davon aus, dass wieder eine Quote von über 80 Prozent erreicht wird, die sich ihren "Weck" abholen. So wurden fast 500 der leckeren Brote ins Rathaus geliefert. Auch für Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) ist es erfreulich, dass diese Tradition bei den Kindern auf eine solch hohe Resonanz stößt. Am Abend des Andreastages treffen sich nach altem Brauch die Gemeinderäte, um des menschenfreundlichen und wohlgesinnten Bürgers zu gedenken.