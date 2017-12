In den südlichen Neustadter Stadtteilen flutschen die Daten auf der Autobahn

Das Tor in die Zukunft wurde jetzt auch für die Neustadter Stadtteile Birkig, Horb, Mittelwasungen und Plesten aufgestoßen. Ab sofort steht den dortigen Haushalten und Firmen ein schnelles Internet mit einer Maximalgeschwindigkeit von 200 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload zur Verfügung. Die Voraussetzungen dafür schufen 25 000 Meter Glasfaser, die durch Telenec Neustadt innerhalb eines Zeitraumes von nur sieben Monaten verlegt wurden. Die Investitionssumme belief sich auf rund 800 000 Euro, wobei dank staatlicher Förderung die Stadt Neustadt nur 20 Prozent davon übernehmen musste.



Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) sprach von einem sehr gut angelegten Geld. "Zu einer gleichen Lebensqualität in Bayern gehört auch ein schnelles Internet dazu", betone Rebhan und spielte damit auf die bayerische Verfassung an. Durch die Erschließung der südlichen Stadtteile

wurde die letzte Lücke in der Versorgung mit schnellem Internet in der Puppenstadt geschlossen. Wie von Frank Rebhan zu erfahren war, sind nur noch Aussiedlerhöfe noch nicht mit Glasfaserkabel versorgt.



Manche sind gleich, und manche sind "gleicher"

Armin Münzenberger führte vor Augen, dass die Telenec einige Gebiete in Neustadt ohne staatliche Förderung erschlossen habe. "Wirtschaftliche Probleme" bereiten die etwas dünner besiedelten Gebiete. Aus diesem Grund war man bei den südlichen Stadtteilen auf staatliche Förderung angewiesen, betonte Armin Münzenberger. Frank Rebhan ergänzte, dass die Aussage der Politik, dass der Markt die Finanzierung der Anschlusskosten ans schnelle Internet regle, nicht für das Land gelte. Aus diesem Grund waren seiner Meinung nach die aufgelegten Förderprogramme wichtig und nötig.



Bevor das Neustadter Unternehmen ans Werk gehen konnte, musste man sich noch im Ausschreibungsverfahren dem Wettbewerb stellen. Oberbürgermeister Rebhan, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Telenec ist, betonte: "Wir sind stolz darauf, dass sich Telenec gegen zwei namhafte Wettbewerber in einem öffentlichen und transparenten Verfahren durchsetzen konnte". Nach Worten von Armin Münzenberger wurden 108 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. "Rund 20 Prozent haben bereits jetzt entsprechende Verträge abgeschlossen und können das turboschnelle Internet nutzten." Der erste von ihnen war Jürgen Hoffmeyer. Er zog mit seiner Familie im Jahr 2014 von Mupperg nach Birkig. "Die Internetanbindung war eine Katastrophe, wir hatten nur eine Richtfunkverbindung", erinnert sich Hoffmeyer und fügte hinzu, dass das Datenvolumen immer schnell aufgebraucht war. "Aber das war besser als nichts", fügte er mit einem gewissen Sarkasmus hinzu. Dass er jetzt über ein "superschnelles" Internet verfügt, ist für den zweifachen Familienvater eine "klasse Sache". Wie von Armin Münzenberger zu erfahren war, wird das Richtfunknetz noch einige Zeit weiterbetrieben, um den Haushalten genügend Zeit zu geben, sich in aller Ruhe für Internet via Glasfaser zu entscheiden.

"Danach wird das Richtfunknetz für die südlichen Stadtteile abgebaut, da es von vorne herein als Übergangslösung geplant war", war vom Geschäftsführer zu erfahren. Vor Ort überzeugten sich Frank Rebhan und Armin Münzenberger, dass die zugesagten Geschwindigkeiten auch abgerufen werden können. Die Feuertaufe bestand das Glasfasernetz auf jeden Fall. "Anders als beim ICE

funktioniert bei uns die Technik", stellte Michael Prozig (Telenec) mit einem Schmunzeln fest.