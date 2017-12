Im Itzgrundmarkt kaufen auch Abgeordnete ein

Nein, der Itzgrundmarkt ist kein normaler Laden. Da waren sich am Freitag alle Gäste der Eröffnung einig. Der Itzgrundmarkt ist Nahversorgung, gesellschaftlicher Treffpunkt und Veranstaltungsraum gleichermaßen. Er ist, Ulrich Zuber (ortsansässiger Arzt und sozusagen Nachbar) brachte es auf den Punkt, "ein generations- und ortsgreifendes Zentrum der Kommunikation". Ob der Dorfladen im XXL-Format am Ende ein Erfolg wird, liegt nun in den Händen der Bevölkerung im Itzgrund.

Der Itzgrundmarkt ist aber auch das persönliche Meisterstück von Wolfgang Vogt. "Ohne Laden, ohne Dorfzentrum wären wir eine tote Gemeinde", sagte sich der Ruheständler, als vor fast drei Jahren der Edeka-Markt in der Gartenstraße seinen Betrieb einstellte. Richtig los ging es dann im Frühsommer 2016. Die Gemeinde hatte inzwischen das Marktgebäude dank kräftiger finanzieller Unterstützung des Freistaats Bayern gekauft, 150 000 Euro standen als Zuschuss für die Umbauarbeiten zur Verfügung. Und schon da war für Vogt klar: Ohne möglichst viel Eigenleistung wird es nichts. Deshalb packte er an, war Antreiber, Baustellenchef und auch gemeinsam mit Dieter Scherbel und Uta Greiner-Stöffele an der Spitze des Gesellschafterrates.

Wie viele Stunden Wolfgang Vogt in den vergangenen anderthalb Jahren im Itzgrundmarkt gearbeitet hat, wusste Bürgermeister Werner Thomas (SPD) zu würdigen: es waren über 1000. "Er ist mit gutem Beispiel vorangegangen", sagt der Bürgermeister, der in seiner Eröffnungsansprache nicht mit Kritik an den großen Lebensmittelketten sparte. "Immer größer, aber auch immer weiter von den Menschen entfernt" seien die Märkte heute. Der Tante-Emma-Laden, da gab sich Werner Thomas keinen Illusionen hin, "ist tot".

Der Verlauf der vielen Gespräche auf der Suche nach einem Lieferanten war für Wolfgang Vogt lehrreich. "Die großen Ketten haben kein Interesse an Läden wie unserem", bilanzierte der Mit-Geschäftsführer des Itzgrundmarktes. Dabei ist der ehemalige Edeka in der Ortsmitte kein typischer, kleiner Dorfladen. "Wir sind sicher einer der größten Dorfläden in Bayern", sagte Vogt und verwies auf die 240 Quadratmeter Verkaufsfläche. Da findet der Kunde nun eigentlich alles, was er auch in einem großen Supermarkt sucht.

Aber Wolfgang Vogt weiß, dass all das Engagement seiner 47 Mitstreiter bei Arbeitseinsätzen, die Unterstützung der Gemeinde und das Geld vom Freistaat Bayern nicht ausreichen werden, damit der Itzgrundmarkt wenigstens auf die angestrebte "schwarze Null" kommt. Deshalb ging sein eindringlicher Appell weniger an die vielen Ehrengäste bei der Eröffnung, sondern mehr an die Bürger der Gemeinde Itzgrund: "Es liegt an uns, diesen Laden mit Leben und Erfolg zu füllen."



Kaufen & Kommunizieren

Ein Teil der Ehrengäste setzten Vogts Forderung aber doch sofort in die Tat um. Die beiden Landtagsabgeordneten, Jürgen W. Heike (CSU) und Susann Biedefeld (SPD), nutzten die offizielle Eröffnung, um gleich einen Teil ihrer Wochenendeinkäufe zu erledigen. Natürlich ließen sie nicht nur Geld, sondern auch lobende Worte da. "Die Gemeinde Itzgrund hat durch diesen Laden gewonnen", sagte Biedefeld. Jürgen W. Heike freute sich, dass im Markt auch ein kleines Café angesiedelt ist. Damit werde der Itzgrundmarkt zum "Kommunikationszentrum".

Ein Erinnerungsstück an seine Meisterleistung bekam Wolfgang Vogt zum Abschluss des offiziellen Aktes vom Bürgermeister überreicht: ein frisch politiertes goldenes Glöckchen. Was die ortsfremden Ehrengäste die Stirn runzeln ließ, erkannten die Einheimischen sofort: Es war die die fast schon legendäre Kassenglocke des ehemaligen "Edeka". Der ist Geschichte, dem Itzgrundmarkt gehört die Zukunft.



Fakten zum Itzgrundmarkt

Öffnungszeiten: Der Markt in der Kaltenbrunner Gartenstraße hat montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 13 Uhr geöffnet.



Personal: Der Markt hat sechs Mitarbeiterinnen, teilweise in Teilzeitanstellung.