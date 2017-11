IHK zu Coburg verabschiedet 405 junge Fachkräfte

Listen der kaufmännisch und gewerblich Ausgebildeten, die Ihre Prüfung im Sommer 2017 erfolgreich abgelegt haben:



Bauzeichner Schwerpunkt Architektur: Leon Unewisse, M+V Hausbau, Jürgen Oswald, Thomas Schauder, Dominik Vetter, Staatliches Hochbauamt; Bauzeichner/ -in Schwerpunkt Ingenieurbau: Cindy Flurschütz, MK Knörnschild; Bauzeichner Schwerpunkt: Tief-, Straßen- und Landschaftsbau: Florian Behrschmidt, K & W Ingenieurbüro; Berufskraftfahrer: Giuliano Curella, Pascal Ritter, alle Schumacher Packaging, Biologiemodellmacherin: Vanessa Hofmannm, Marcus Sommer; Elektroniker für Betriebstechnik: Thomas Gack, HAMUEL Maschinenbau, Jonas Jacobi, Jan Senftleben, alle KAPP Werkzeugmaschinen, Joel Werner, Lasco Umformtechnik, Christoph Wagner, WALDRICH COBURG; Holzmechaniker Fachrichtung Möbelbau und Innenausbau: Tobias Bernhardt, Kevin Heß, Felix Hofmann, Nils Machalett, Lukas Scheler, Jannik Schlegel, Fynn Schlemmer alle Habermaass; Industriekeramikerin Einsatzgebiet Dekorationstechnik: Marina Grünbeck, Jacqueline Langendorf, Daniela Spröh alle Hummel Manufaktur; Industriekeramikerin Einsatzgebiet Verfahrenstechnik: Anne Hammerschmidt, Ronja Heumann alle Hummel Manufaktur; Industriemechaniker/ -in Einsatzgebiet Maschinen- und Anlagenbau: Hannes Dellert, Anna Rutz, Kevin Lutz alle KAESER KOMPRESSOREN (BAF), Marcus Kühnel, SAINT-GOBAIN, Daniel Weiß, HAMUEL Maschinenbau, Adrian Sollmann, Jörg & Sohn, Julia Löhr, KAESER KOMPRESSOREN, Tobias Hein, Reichenbacher Hamuel, Milagro Dippold, Dietze & Schell; Industriemechaniker Einsatzgebiet Produktionstechnik: Nico Staude, Sanitärtechnik Eisenberg; Maschinen- und Anlagenführer Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik: Marcel Gürtler, Robin Klossak, Chris Morgenroth, Louis Neundorf, Maurice Poßekardt, Juri Reisich, Thorsten Renner, Fabian Scheler alle KAESER KOMPRESSOREN (BAF), Stefan Dering, Maurice Dietz, Kai Fleischmann, Johannes Karch, Jonas Kestel, Franek Müller alle Brose Fahrzeugteile, Tobias Sander, Martin Metallverarbeitung, Richard Gerlicher, Bittner Werkzeugbau (P&S), Florian Barth, Adrian Hetz, Tom Sonnleitner alle PRYSMIAN; Maschinen- und Anlagenführer Schwerpunkt Textiltechnik: Erik Henker, Phonphawit Seepai, alle Caruso, Mechatroniker: Florian Sonntag, Brose Fahrzeugteile, Ralf Kröner, Dietze & Schell, Franz Bauersachs, PRYSMIAN, Thomas Höhlein, KAESER KOMPRESSOREN; Mediengestalterin Digital und Print Fachrichtung Gestaltung und Technik: Vanessa Mellor, CreativeInk Coburg, Laura Persicke, Elena Reich, Maralena Vey alle Habermaass, Anja Werner, Joachim Kindshuber (Berufsförderungswerk), Lisa Obermüller, OE GmbH, Sabrina Stammberger, KAESER KOMPRESSOREN (BAF); Mediengestalter Bild und Ton: Julian Barthel, SWN Stadtwerke Neustadt; Medientechnologe Druck: Mathias Friedrich, Coburger Kartonagenfabrik; Polsterer: Nico Weber, ARCO-Polstermöbel, Michael Sikora, Patrick Wiesel, Lukas Juck alle Albert Ponsel, Timo Gärtner, Willi Schillig, Julius Heubner, Erik Schardt, Martin Schmidt alle Ewald Schillig; Produktionstechnologe/ -in: Nadine Frötschner, KAESER KOMPRESSOREN (BAF), Christian Schirner, Louis Schubert alle KAESER KOMPRESSOREN; Technischer Produktdesigner Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion: Mandy Beck, Claas Smidt alle ALTEN GmbH, Louis Angles, Felix Eichhorn, Alexandra Götz, Frank Schneider, Natalie Schwalb, Isabell Stammberger alle Brose Fahrzeugteile, Kathrin Mortezaie Fard, Eugen Zimmer alle NEA solutions, Selina Müller, Valeo Klimasysteme; Textil- und Modennäherin: Anna-Lena Gall, Schneiderei Tamara (bfz) Technischer Systemplaner Fachrichtung Elektrotechnische Systeme: Lars Schoberer, Ingenieurbüro Krug.Schmidt.Röthig; Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik: Konstantin Langbein, Dejan Rosner alle KAESER KOMPRESSOREN (BAF); Verfahrensmechaniker/ -in für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Formteile: Jean Philippe Heinemann, Valeo Klimasysteme, Hannes Heubner, Dressel & Höfner, Julian Engmann, Philipp Junker, Dominik Knauer, Lukas Schelhorn alle GAUDLITZ, Kevin Fischer, HK Cosmetic Packaging, Fabio Bohnig, Mehmet Kayhan, Nils Wachsmann alle Sauer, Chiara Rauch, sinit kunststoffwerke, Emre Özdemir, Valeo Klimasysteme; Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Halbzeuge: Suad Mustafoski, Sadri Wittmann, Jan-Philipp Wohlfahrt alle Verpa Folie; Werkzeugmechaniker Einsatzgebiet Formentechnik: André Jurk, Ros; Zerspanungsmechaniker Einsatzgebiet Drehmaschinensysteme: Christian Gössinger, Dietze & Schell

Automobilkaufmann/ -frau: Vadim Dubentsov, Autohaus Willy Ernst, Sina Siabanis, Wormser GmbH; Bankkaufmann/ -frau: Tina Scheler, Sparkasse Coburg - Lichtenfels, Alina Hummel, TARGOBANK, Timon Schippmann, Philip Schnabel alle VR-Bank Coburg eG; Buchhändlerin: Janina Böhnlein, Thalia Buchhandlung; Drogist/ -in Schwerpunkt Foto: Anika Blüm, Johanna Kinhirt, Max Raab, Vanessa Tegge alle dm-drogerie markt; Fachinformatiker/ -in Fachrichtung Anwendungsentwicklung: Christian Hofmann, Julian Mann, alle Brose Fahrzeugteile, Jan Glodschei, Dominik Kraus alle DCT, Tobias Henn, ELAXY Business, Phillip Kainath, Habermaass GmbH, Robin Bartenstein, Robert Gröger, Sven Hofmann, Lukas Höllein, Diana Langert, Joas Meyer-Ahrens, Niklas Reißig, Julian Sachs, Louisa Schirmer, Vanessa Schopf, Patrick Völker, Marcel Wicklein, Alexander Wollheim alle HUK-COBURG, Johannes Sünkel, Jingcheng Holding Europe, Jonas Dölling, Stefan Sensz, alle United Gameserver, Dominic Sauerbrey, Wachter + Partner; Fachinformatiker/ -in Fachrichtung Systemintegration: Nathaly Eskander, Oliver Herold alle ALTEN, Christopher Hahn, BID, Nicolas Bernard, Jan-Patrick Peetz alle Brose Fahrzeugteile, Rick Muffel, Lukas Schellhorn, Johannes Six, Frank Zetzmann alle ELAXY Business, Patrick Müller, Sven Gärtner, Leon Hartwig, SAINT-GOBAIN, Alexander Saweljew, Schumacher Packaging, Pascal Stark, Stadt Coburg; Fachkraft für Lagerlogistik: Fabian Bilek, Autohaus Heinrich-G. Bender, David Röser, Isabell Weber alle Max Carl, Laura Biehl, Tobias Düsel, Maximilian Schubarth, alle Habermaass, Jan Schneider, HK Cosmetic Packaging, Tobias Heublein, Knoll, Dominik Opitz, Möbel Hofmann (Kolping-Bildungszentrum), Gabriel Burkhard, Kupek, Jessica Langer-Ewig, D+S logistic, Toni Di Guardia, OBI, Julia Schröder, Sanitärtechnik Eisenberg, Christopher Fiedler, René Kurz alle Schenker AG, Philipp Pfeifer, WH Spedition, David Werner, externer Prüfling; Fachlagerist/ in: Denis Greuling, agiflex, Tobias Hildebrandt, Felix Höhn, Andreas Kaiser, Rowena König, Adrian Kurpiela, alle KAESER KOMPRESSOREN (BAF), Alexander Schumacher, expert Lichtenfels (bfz), Jessica Wolf, Max Carl, Lukas-Maximilian Schliewe, Federnfabrik Dietz, Tim Zimmler, Habermaass, Tobias Bachmann, Chris Holland, Kevin Kaul, Vanessa Krzeminski, Tobias Rödel, Dominik Tahiri alle Leise, Jerome Davis, Möbel-Logistik, Sergej Dziviraga, M24, Abdullah Bas, Martin Langguth alle Schenker AG; Fachpraktiker/ -in Küche: Heike Kalb, Marcel Murmann alle DAA; Fachkraft im Gastgewerbe: Viktoria Koch, Gasthof "Goldene Rose"; Fachfrau für Systemgastronomie: Jasmin Becic, BK Coburg; Hotelfachfrau: Verena Brief, Sarah Buve, Nadja Roßmann alle "Romantikhotel Goldene Traube"; Immobilienkaufmann/ -frau: Anna-Lena Schäftlein, Maximilian Weinreich alle Wohnbau Stadt Coburg; Industriekaufmann/ -frau: Daniela Heublein, Nils Röbel alle Angermueller Bau, Kevin Binder, ARCO-Polstermöbel, Elwira Krompiewska-Spyra, Bergplast Kunststoff, Alina Bäz, Tim Firley, Alina Höllein, Felix Sausemuth, Sonja Wendlandt alle KAESER KOMPRESSOREN (BAF), Vanessa Schumm, Luisa Stark alle Brose Fahrzeugteile, Anna Sander, Inge"s Christmas Decor, Anna-Lena Gehrlicher, Paul Pawlinow alle Coburger Kartonagenfabrik, Maximilian Metschke, Eichner Organisation, Rebecca Mahr, Annsophie Trotzkowski alle EUROFOAM KFM, Luisa Stauch, Gruber Polstermöbel, Antonia Steiner, Otto Hauch, Mona Schütz, Johna Wohlfahrt alle HK Cosmetic Packaging, Paul Dellert, Hoffmann, Kevin Görbert, Selina Jenke alle Lasco Umformtechnik, Vanessa Schmidt, Martin Metallverarbeitung, Fabian Schulz, fm Polstermöbel, David Wünsch, Oschmann Comfortbetten, Simon Recknagel, Albert Ponsel, Aileen Harris, M24 (P&S), Leonie Bauer, Aufzugswerke Schmitt + Sohn, Sarah Liebermann, Nathalie Scholz, Christopher Stöhr alle Schumacher Packaging, Jennifer Wohlrab, süc // dacor; Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker: Jonas Branß, SÜC Energie und H2O, Jan Loscher, Telenec Telekommunikation; Kauffrau für Dialogmarketing: Julia Matthes, Habermaass; Kaufmann/ -frau im Einzelhandel: Maria Kolb, Jessica Wendel alle ALDI, Nina Knoch, Daenisches Bettenlager, Tina Schumann, denn`s Biomarkt, Natalie Müller, Albert Schmidt, Paola Wachs, Patricia Wetzel alle Einrichtungshaus Schulze, Sultan Ari, Framode, Kaan Ergöz, Antonia Meixner alle GALERIA Kaufhof, Christine Maglias, Günther Brehm e. K., Chantal Przybyla, Heinze & Bolek, Melanie Lopatta, Rudolf Wöhrl, Lukas Kunzelmann, Chantal Wielgosz alle Media Markt, Benjamin Ahmeti, Vanessa Bär, Florian Mai, Jaqueline Matischewski, Denise Reiter, Sören von Berg alle Netto Marken-Discount, Kimberly Burger, Ina Gärtner alle Norma, Nadine Hausdörfer, Monja Raue alle OBI, Olga Fritz, real - SB Warenhaus, Jonas Schöppach, REWE Markt Streng , Natascha Kraus, Dirk Rossmann, Maike Kühn, K + L Ruppert, Elisa Ruppert, Jasmin Schust alle SCHWAHN, Celine Latzel, Markus Stache, Laura König, Takko, Jessica Heinrich, tegut, Stanislav Gebel, Lisa Kantelhardt alle TOOM Baumarkt, Olesja Gvozdetskaja, Charles Vögele Deutschland, Sabrina Heß, externer Prüfling; Kaufmann/ -frau für Büromanagement: Susann Müller, Julia Rößler, Sarah Wagner alle Autohaus Heinrich-G. Bender, Nadine Stumpf, Kupek (Berufsförderungswerk), Koray Akin, Sportzentrum Rödental (bfz), Christina Grasse, bfz, Milena Bauersachs, Christian Engel, Jacqueline Engelhardt, Jennifer Fischer, Annalena Krause, Stefanie Lehmann, Mike Müller, Leonie Perl, Lukas Rumler, Maria Wendorff alle BID, Carolin Brandl, Eva Engel, Anja Klitzsch, Anna Stäblein alle externe Prüflinge, Mandy Büchner, DAA, Sandra Achtmann, GLASHANDEL MAIER, Christina Rößler, DS Marketing, Olga Drescher, Kraut-EDV, Swetlana Repp, Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt, Maria-Anna Wagner, Gemeinnützige DEB, Natalie Büchner, Nina Rudolph alle IHK zu Coburg, Tugba Tokgöz, Kirchner Elektrotechnik (Kolping) Nicole Dresselt, Lang, Lidia Weinberger, NEA Engineering, Sandra Leicht, regioMed-Kliniken, Sabrina Lanzendörfer, Sagasser, Vanessa Seifert, Sitzdesign, Lisa Bunzel, United Gameserver, Melanie Bach, Veolia Umweltservice Süd, Pamela Pensel, Volkshochschule Coburg; Kauffrau im Gesundheitswesen: Tamara Schülke-Werner, DAA; Kaufmann/ -frau im Groß- und Außenhandel Fachrichtung Großhandel: Lukas Köhn, Bauer, Elisa Gaudlitz, Bearpaw-Products, Janik Vojer, Börner, Sina Zipf, Carl Brandt, Anne Böhme, Ahmed Gasmi, Domenik Leicht, Kathrin Riemenschneider, Lisa Wäschenfelder, Annalena Wengert alle Max Carl, Tobias Neumeister, externer Prüfling, Cedrik Mozzo, EFS e.K., David Bohlein, Euromaster, Annalena Werner, Höpke Möbelstoff-Handel, Julia Bauer, Kim Alina Volk alle Ernst Knoch, Sabrina Salsano, Knoll, Vanessa Krauß, Leise, Marcel Kühnert, MEGA eG, Sandro Schoder, Franz Müller, Mohamed Jahid, M24, Florian Balke, Dominik Scheler-Eckstein, Manuel Siegelin, Jasmin Ursavas alle Prodinger, Julian Ott, Sagasser, Eric Rosenthal, Suenkel-Schrauben; Kaufmann/ -frau für Versicherungen und Finanzen Fachrichtung Versicherung: Ivonne Saller, Nicolai Schäfer alle Götz- Ferdinand Büchs & Sohn, Marion Köhn, externer Prüfling, Joshua Taylor, Julia Dietz, Jonas Dinkel, Nicolas Ebert, Erik Eichhorn, Marcel Fehn, Juliana Fischer, Florian Görtner, Kevin Günther, Laura Holland, Sophia Scheler, Josephine Schmidt, Marie Schmidt alle HUK-COBURG; Kaufmann/ -frau für Spedition und Logistikdienstleistung: Timon Mayer, externer Prüfling, Ann-Kathrin Schneider, D+S logistic, Victor Eisendraut, Katharina Hesse, Tatjana Schwesinger alle Schenker AG, Michelle Zeis, Schumacher Packaging, Adam Gaus, externer Prüfling; Koch: Aljoscha Günzel, Braugasthof Grosch, Fabian Welsch, Gasthof "Goldene Rose", Florian Eichstädter, Kurhotel Rodach; Restaurantfachfrau: Jennifer Krappmann, externer Prüfling, Eileen Hopfenmüller, Daniel Polzer; Sport- und Fitnesskaufmann/ -frau: Sascha Hoppe, Michael Haust, Hanna Schönmann, SLF Sportland; Tourismuskaufmann/ -frau: Franziska Beer, DER Deutsches Reisebüro, Samuel Shehata, TUI Deutschland; Veranstaltungskaufmann/ -frau: Christopher Gill, Konzertagentur Friedrich, Lisa-Sophie Kretz, Streckenbach/Schneider; Verkäufer/ -in: Tamara Dreßel, Buket Koc alle ALDI, Daniela Fülbier, Hans Brünner, Diana Husch, GALERIA Kaufhof, Laura-Celine Kessel, Frank Klinner e. K. (Kolping) Lars Zetzmann, toom Baumarkt (Kolping), Calvin Strohmeier, Lidl, Julia Schmidt, Mario Schleicher e. K., Jasmin Hoffmann, Julia Pilatz, Leonie Rößler, Katrin Roth, Vanessa Schubert alle Netto, Meltem Celik, Sara Fechner, Nils Reichel alle Norma, Lucas Bauer, Cedric Jucht alle real,- SB Warenhaus, Denise Fischer, Sagasser, Bernhard Schulghin, Jörg Wagner, Kristina Kaschirzewa, Peter Weinert, Andre Schwager, Marvin Eckert alle externe Prüflinge, Pascal Kräusslich, Reiner Kanzewitsch