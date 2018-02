Hurra, hier kommt der knallgelbe Fredolino!

Die beiden Mannschaften des FC FED-OLÉ, die in zwei Altersklassen aufgeteilt sind, haben jetzt Verstärkung erhalten! Bei einer Trainingsstunde in der Turnhalle der TSG Niederfüllbach wurde das Maskottchen "Fredolino", ein knall gelber Löwe, natürlich in den Vereinsfarben und mit Trikot, des besonders Fußballclubs vorgestellt.



Seit 2017 ist die TSG Niederfüllbach Partner des besonderen Fußballclubs, bei dem 32 behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von 6 bis 40 Jahren aus Coburg und seinem Umland in zwei Mannschaften, um das "runde Leder" kämpfen. Einmal in der Woche wird in Niederfüllbach trainiert, dabei werden die Spieler von vier Trainern, der Offenen Hilfen des Coburger Vereins Hilfe für das behinderte Kind, angeleitet.



Zwei der Trainer sind ausgebildete Heilerziehungspfleger und stehen den Akteuren, sowohl pädagogisch als auch pflegerisch, zur Seite. Jeder Spieler, kann seine Fähigkeiten in die Mannschaft einbringen, wie Cheftrainer Sebastian Deringer betont. Die Spieler sind mit Eifer dabei, so mancher Profi könnte sich daran ein Beispiel nehmen. "Es fehlt den beiden Mannschaften etwas zum Repräsentieren", stellten Stefanie und Thomas Weigand bei einem Einlagenspiel während des Blowcups fest.



Das Ehepaar, dessen Sohn selbst in der Mannschaft spielt, machte sich auf die Suche und wurde schließlich im Internet fündig und fand ein Löwen Kostüm in den gelben Vereinsfarben. Thomas Weigand passte perfekt in dieses Kostüm, und so wurde das Maskottchen des Fußballclubs geboren, das künftig bei allen Spielen des FC FED-OLÉ die Mannschaft anfeuern wird.



Stefanie und Thomas Weigand, schenken den Mannschaften das Kostüm zum 10. Geburtstag, der in diesem Jahr am 5. Mai in Coburg groß gefeiert wird.



Für die Spieler war das Maskottchen ein wahre Überraschung bei der Trainingsstunde in der Turnhalle. Die Spieler ließen es sich nicht nehmen das Maskottchen abzuklatschen. Schließlich spielte das Maskottchen auch eine kurze Zeit mit. " Der kann auch Fußball spielen", stellte einige Spieler fest.