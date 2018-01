Huldigung an Ella Fitzgerald in Bad Rodach

. "Ella - First Lady of Song" lautet das Motto des Abends am Freitag, 2. Februar (19 Uhr). Ella Fitzgerald gilt als Koryphäe des Jazz und als eine der besten Sängerinnen ihrer Zeit.



Für die Einfühlsamkeit und Präzision ihrer Stimme bei der Interpretation von Jazz Balladen und Swinging Tunes wird sie ebenso geliebt vom Publikum, wie gefeiert von Kritikern. 12 Grammys, drei Oktaven Stimmumfang, 200 Plattenaufnahmen und fast fünfzig Jahre aktiv auf der Bühne sprechen da für sich. Ella Fitzgerald erlebte nicht nur die wichtigsten Zeitabschnitte in der Geschichte der Jazzmusik, sie prägte den Scatgesang maßgeblich.



Diese Hommage an die "First Lady of Song" feierte übrigens im Juli 2016 ihre Premiere an gleicher Stelle. - Eintritt: 15 Euro, Reservierung erbeten unter der Rufnummer 09564/8046922.







Ella - First Lady of Song



Eine Hommage an Ella Fitzgerald

Laura Mann (Vocals)

Florian Berndt (Gitarre)



Freitag, 2.Februar, 19:00 Uhr

in der

Destillerie Möbus Steinerer Weg 8 in Bad Rodach