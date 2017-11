HSC Coburg will die Aufholjagd fortsetzen

Wenn der HSC 2000 Coburg seinen Aufwärtstrend in der 2. Handball-Bundesliga fortsetzen will, muss er am Mittwochabend bei Aufsteiger Eintracht Hildesheim gewinnen, ansonsten würde die Truppe von Trainer Jan Gorr den Anschluss an die Verfolgergruppe hinter dem souveränen Spitzenreiter Bergischer HC verlieren.

Ein Sieg - Anwurf ist um 19.30 Uhr - sollte möglich sein, denn Aufsteiger Hildesheim verlor zuletzt das Neulingsduell sang- und klanglos in Hagen mit 19:33. Außerdem sind die Gastgeber die einzige Zweitliga-Mannschaft, die in dieser Saison bisher noch kein Heimspiel gewonnen hat. Wer deshalb allerdings glaubt, dass Gorr diesen Gegner unterschätzen würde, der kennt das "Coburger Energiebündel" sehr schlecht. Der Übungsleiter hat seine Jungs während der zehn punktspielfreien Tage akribisch wie eh und je auch auf diesen vermeintlich leicht schlagbaren Gegner vorbereitet.

Gorr fordert volle Konzentration. Die Ausgangsposition ist für die "Gelb-Schwarzen" nach dem spielfreien Wochenende besser geworden, denn obwohl sie nicht im Einsatz waren, durften sie sich aufgrund der Niederlagen der Verfolger als Sieger fühlen. Der Abstand zum aufstiegsberechtigten 2. Platz beträgt plötzlich nur noch zwei Zähler. Die Konkurrenz scheint also ebenfalls nicht konstant zu agieren und lässt immer wieder überraschend Federn. Die Serie ist lang und da kann vor allem 2018 noch sehr viel passieren.



Kein Grund für Euphorie

Das Problem: Die Leistungen der Vestestädter im bisherigen Saisonverlauf geben wenig Grund für Euphorie und vom Aufstieg plaudern selbst die kühnsten Optimisten in den letzten Wochen nicht mehr.

Nach Niederlagen in Lübeck und Dresden sowie einer Heimpleite gegen Hamm stehen mit den drei Unentschieden schon neun Minuspunkte zu Buche. Doch dank der kämpferisch herausragenden Leistungen am Doppelspieltag ist nach wie vor alles möglich.

Vor diesen beiden Spielen standen Kapitän Till Riehn & Co. nämlich mit dem Rücken zur Wand. Mit 4:6 Punkten aus den letzten fünf Spielen zuvor, drei sieglosen Auftritten in eigener Halle und mit einem halben Dutzend Verletzter benötigte der HSC trotzdem vier Punkte aus diesen wichtigen Partien gegen zwei "Kellerkinder".

Die Coburger lösten die Situation bekanntlich mit Bravour und gewannen in Eisenach das heiß umkämpfte Derby - nicht zuletzt aufgrund der dritten Zeitstrafe gegen den zu diesem Zeitpunkt überragenden Ex-Coburger Matthias Gerlich. Nur zwei Tage später siegte der HSC gegen Konstanz aufgrund einer tollen Leistungssteigerung nach einem Fünf-Tore-Rückstand.



Florian Billek traf schon 103 Mal

Dabei machte sich der breite Spielerkader, von dem andere Klubs in dieser Liga schwärmen, bezahlt. Überzeugen konnte vor allem wieder der beste Torschütze Florian Billek, der bislang schon 103 Treffer erzielte, und Torhüter Oliver Krechel. Der Torsteher kommt nach der Verletzung von Jan Kulhanek langsam aber sicher wieder an seine Form aus dem Aufstiegsjahr heran und soll, wenn es nach den Vorstellungen der HSC-Verantwortlichen geht, auch heute Abend in Hildesheim wieder zum Matchwinner werden. Insgesamt zeigen die Auftritte der Coburger in dieser schwierigen Situation, dass der breit aufgestellter Kader verletzungsbedingte Ausfälle gut wegstecken kann.

Das sieht beim heutigen Kontrahenten meist anders aus. Daher ist Trainer Gerald Oberbeck froh, wenn ihm nicht erneut wichtige Spieler wegbrechen. "Dass Chris Meiser und Jacob Nelson wieder für den rechten Rückraum bereit stehen, gibt uns gegen Coburg mehr Möglichkeiten", sagt der Trainer. Der Schwede Nelson war in Hagen mit Trainingsrückstand nur sporadisch zum Einsatz gekommen. "Wir wollen endlich wieder punkten und unseren ersten Heimsieg einfahren," richtet Leistungsträger Meiser zum Beginn der Woche eine deutliche Kampfansage Richtung Coburg.

Und auch Kapitän Robin John freut sich auf den Vergleich gegen den großen Favorit aus Franken: "Wir wollen wieder zeigen, was wir drauf haben," verspricht der Rückraumspieler seinen Fans.

Und auf die soll es ankommen. Deshalb will er mit seinen Mitstreitern heute von Anfang an die eigenen Zuschauer mit Einsatz und Kampfgeist emotional packen. Und wenn die Hildesheimer mit ihren Fans im Rücken tatsächlich Paroli bieten, wird auch deren Selbstvertrauen wieder steigen.

Der HSC 2000, der weiter auf Jan Kulhanek, Philipp Barsties, Tom Wetzel, Girts Lilienfelds, Marko Neloski und Petr Linhart verzichten muss, sollte also von Beginn an auf der Hut sein, jede aufkommende Begeisterung in der Halle im Keim ersticken und seine individuelle Klasse auf die Platte bringen. Denn wie gesagt: Ein weiterer Ausrutscher wäre im Aufstiegsrennen fatal.



Mittwoch, 19.30 Uhr:



Eintracht Hildesheim gegen HSC 2000 Coburg

HSC 2000 Coburg (Aufgebot): Oliver Krechel, Patryk Foluszny - Markus Hagelin, Lukas Wucherpfennig, Felix Sproß, Dominic Kelm, Sebastian Weber, Stefan Lex, Benedikt Kellner, Florian Billek, Till Riehn, Jakob Knauer, Tobias Varvne, Romas Kirveliavicius.



Es fehlen: Jan Kulhanek, Philipp Barsties, Tom Wetzel, Girts Lilienfelds, Marko Neloski, Petr Linhart (alle verletzt). - Trainer: Jan Gorr.