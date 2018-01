HSC Coburg testet gegen Erstligisten HC Erlangen

Ein interessantes Testspiel wartet auf die Fans des HSC 2000 Coburg während der Handball-Europameisterschaftspause. Am Dienstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr, gastiert der HC Erlangen in der HUK Coburg Arena.

Fast ein Jahr ist es her, seit der HC Erlangen das letzte Mal in Coburg spielte. Das Franken-Derby in der DKB Handball-Bundesliga entschied der HSC 2000 Coburg damals mit 30:28 für sich. Besonders Coburgs Trainer Jan Gorr freut sich auf dieses hitzige Derby im kalten Januar gegen den Erstligisten: "Es ist für unser Team in der Vorbereitungsphase wichtig, unter absoluten Wettkampfbedingungen zu testen. Die Spiele gegen Erlangen waren immer hochintensive Partien und von daher sind das gute Voraussetzungen für einen wertvollen Test. Aus diesem Grund haben mein Kollege und ich dieses Spiel in der Vorbereitungszeit fest eingeplant."



Kartenvorverkauf beginnt

Tickets für das Freundschaftsspiel sind ab Donnerstag, 11. Januar 2018 an allen bekannten Eventim Vorverkaufsstellen, bei geyer sehen & hören, in der HSC-Geschäftsstelle und im Onlineshop erhältlich. Für aktuelle Dauerkarteninhaber wird es einen ermäßigten Kartenpreis in der HSC-Geschäftsstelle und bei geyer sehen & hören geben.

Wer eine Rückrundendauerkarte für die Heimspiele in der zweiten Handball-Bundesliga erwirbt, erhält aufgrund des bereits absolvierten Spiels der Rückrunde gegen den VfL Lübeck-Schwartau eine Freikarte für das Freundschaftsspiel gegen den HC Erlangen. vh