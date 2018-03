1 / 2

Anton Prakapenja wurde in der damaligen Sowjetunion in Gomel geboren. In der Spielzeit 2007/2008 sammelte er das erste Mal internationale Erfahrung mit Brest GK Meschkow in der EHF Champions League. Ab der nächsten Saison läuft er in der HUK-Arena für den HSC 2000 Coburg auf. Foto: privat