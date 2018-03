HSC Coburg: Prakapenia kommt - "Kiwi" geht

Auf der linken Rückraum-Position gibt es eine "fliegenden Wechsel" beim HSC 2000 Coburg! Aus Österreich kommt mit Anton Prakapenia ein geborener Weißrusse am Saisonende. Die aktuelle Nummer Eins auf dieser Position, Romas Kirveliavicius, verlässt die Vestestädter dagegen am Saisonende.

Der Neue aus der österreichischen Bundesliga bringt viel nationaler und internationaler Erfahrung mit. In Coburg sieht der 29-Jährige optimale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Es war schon immer mein Traum, in Deutschland zu spielen. Die Mannschaft hat mir sehr gut gefallen, das ist ein gutes Team mit Potenzial. Auf jeden Fall möchte ich jedes Spiel gewinnen und meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beitragen."



Hohe Abwehrqualität

Auf der Position im linken Rückraum stehen somit für die nächste Saison bereits der junge Christoph Neuhold als auch der erfahrene Anton Prakapenia fest: "Mit Anton bekommen wir einen erfahrenen Rückraum-Spieler mit hoher Abwehrqualität in unsere Mannschaft. Internationale Erfahrung aus EHF Cup und Europameisterschaften besitzt er, daher sind wir überzeugt, dass er diese auch auf unserem Feld ausstrahlen wird. Er spricht bereits fließend Deutsch, daher wird der Prozess der Eingliederung in unserem Team sehr schnell gehen", so Geschäftsführer Steffen Ramer.

Auch Jan Gorr ist von den Fähigkeiten des 29-Jährigen überzeugt: "Anton hat uns von der sportlichen aber auch von der persönlichen Seite bei seinem mehrtägigen Aufenthalt in Coburg zum Probetraining überzeugt. Neben einem guten Wurf und damit verbundener Durchschlagskraft aus der 2. Reihe verfügt er auch über ein gutes Auge für die Mitspieler."

Anton Prakapenja wurde am 26. September 1988 in der damaligen Sowjetunion in Gomel geboren. In der Spielzeit 2007/2008 sammelte er das erste Mal internationale Erfahrung mit Brest GK Meschkow in der EHF Champions League. Dort spielte er auch von 2010 bis 2013 und wurde 2008 und 2009 weißrussischer Meister sowie 2009 und 2011 Pokalsieger.

In der Saison 2009/2010 ging er für den HC Dinamo Minsk auf Torejagd - mit dem er 2010 auch das Double aus Liga- und Pokalsieg errang. Während seiner Zeit in Weißrussland nahm er insgesamt dreimal an der Champions-League (2007/08, 2008/09 und 2009/10) und viermal am EHF Cup (2008/09, 2009/10, 2010/11 und 2012/13) teil. Zur Saison 2013/14 wechselte er zum polnischen Club SPR Chrobry Glogów, ehe er zur Saison 2014/15 nach Österreich zum Verein Sparkasse Schwaz Handball Tirol wechselte. Seit Beginn seines Vertrages erzielte er 464 Tore. Davon 66 in der laufenden Saison bei 18 Einsätzen.



Vertrag wird nicht verlängert

Der HSC 2000 Coburg und Romas Kirveliavicius werden die Zusammenarbeit zur neuen Saison beenden. Der Vertrag mit dem 30-Jährigen Rückraumspieler wird nicht weiter verlängert. In der Saison 2015/2016 wurde der gebürtige Litauer, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft innehat, von der SG BBM Bietigheim verpflichtet. In der laufenden Saison erzielte der Rückraum-Shooter 54 Tore für unser Team.

Im Januar lief er für die österreichische National-Mannschaft bei der Europameisterschaft in Kroatien auf. "Kiwi war in den letzten drei Jahren ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Nun wünschen wir ihm und seiner Familie alles Gute, sowie Erfolg für seine neuen Aufgaben", so Ramer.







Der Neuzugang im Portrait



Name: Anton Prakapenia Nationalität: weißrussisch Geburtstag: 26.09.1988 (29 Jahre) Größe: 196 cm Gewicht: 96 kg

