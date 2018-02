HSC Coburg präsentiert seinen ersten Neuzugang

Hin und Her zwischen dem HSC Coburg und dem ASV Hamm-Westfalen. Während der Ligakonkurrent am Dienstag die Verpflichtung von Stefan Lex bekannt gab, melden die Vestestädter nun die erste Neu-Verpflichtung für die kommende Saison: Für den linken Rückraum kommt mit dem 23-jährigen Christoph Neuhold ein österreichische A-Nationalspieler.

Neuhold lief während der Europameisterschaft in Kroatien zusammen mit Romas Kirveliavicius für sein Land auf und geht momentan noch für den Ligakonkurrenten ASV Hamm-Westfalen auf Torejagd. Er erzielte in der letzten Zweitliga-Saison 164 Tore und hatte dabei eine Wurfquote von 49 Prozent.

Der künftige Rückraumspieler des HSC absolvierte am Dienstagmorgen erfolgreich den Medizin-Check bei Teamarzt Dr. Gerolf Bergenthal und unterschrieb danach einen Zwei-Jahresvertrag: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin schon jetzt auf mein neues Team gespannt. Die ersten Eindrücke der Stadt waren fantastisch, ich brenne schon heute darauf, in der HUK-Arena auf Torejagd zu gehen. Die tolle Stimmung habe ich noch sehr positiv im Gedächtnis."

Die Kaderplanungen für die nächste Saison nehmen somit weiter Form an: "Mit der Verpflichtung von Christoph Neuhold ist es uns gelungen, einen jungen, hungrigen und ehrgeizigen Spieler mit Angriffs- und Abwehrqualitäten nach Coburg zu holen", so Steffen Ramer, Geschäftsführer der HSC GmbH.

Und Trainer Jan Gorr meint zur ersten Verpflichtung für die neue Saison: "Mit Christoph haben wir einen Rückraumspieler verpflichten können, der aus meiner Sicht mit seinen 23 Jahren noch längst nicht alles an Potenzial ausgeschöpft hat. Er besticht unter anderem durch seine überdurchschnittliche Dynamik und wird damit unser Team nicht nur im Angriff bereichern. Er selbst hat in seiner Karriere noch große Ziele und diese Entwicklung möchten wir als Club auch mit begleiten."





Der Neuzugang im Portrait

Name: Christoph Neuhold Nationalität: Österreich Geburtstag: 27.04.1994 (23 Jahre) Größe: 194 cm Gewicht: 100 kg Position: Rückraum links Letzter Club: ASV Hamm-Westfalen

Christoph Neuhold, der am 27. April 1994 in Österreich geboren wurde, spielte in der Jugendzeit beim ATV Trofaiach, bei dem er auch ab 2010 im Männerbereich spielte. In dieser Saison gelang dem Verein der Aufstieg in die zweite Österreichische Bundesliga. Ab 2013 sammelte er bereits Bundesliga-Erfahrung mit dem UHK Krems in der Handball Liga Austria (1. Bundesliga). In der Saison 2013/2014 nahm er ebenfalls am Jugend-Nationalteam Lehrgang seines Landes teil und spielt mittlerweile in der A-Nationalmannschaft Österreichs. Zuletzt auch bei der Europameisterschaft in Kroatien. In der Saison 2016/2017 unterschrieb er einen 2-Jahres-Vertrag beim ASV Hamm-Westfalen. Dort erzielte er in der laufenden Saison in 22 Ligaspielen 78 Tore und bereitete 39 vor. Am Dienstagmittag unterschrieb der wurfgewaltige Rückraumspieler einen Kontrakt bis zur Saison 2019/2020.