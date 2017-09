Hoher Sachschaden und Verletzte nach Verkehrsunfall in Coburg

Drei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und mindestens 20.000 € Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag um 13:10 Uhr, an der Einmündung von der Willy-Hussong-Straße in die Lauterer Straße.



Wie die Polizei berichtet, hat eine 53-jährige beim Abbiegen von der Willy-Hussong-Straße in die Lauterer Straße den Opel einer 68-jährigen übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführerinnen, sowie die Beifahrerin des auf der Lauterer Straße fahrenden Opels, leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren so massiv beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.



Gegen die Unfallverursacherin ermittelt die Coburger Polizeiinspektion wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.