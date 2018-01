Hit-Parade des Austro-Pops begeistert Coburg

Das Publikum im gut besuchten Coburger Kongresshaus präsentierte sich in bester Party-Laune. Kein Wunder, schließlich lockte die Show "I am from Austria" mit einem vollmundigen Versprechen: die größten Hits aus 50 Jahren Austropop.



Die Bühnenshow mit ihrer ausgefeilten Lichtregie hielt dann auch tatsächlich dass, was die Ankündigung versprochen hatte. Hit folgte auf Hit, mit Elan und jederzeit stilsicher dargeboten von der sechsköpfigen Band. Von Wolfgang Ambos "Skifoan" bis Rainhard Fendrichs "Es lebe der Sport" - für Popmusik-Fans mit einem Faible für Hits aus der Alpenrepublik war dieser Abend ein Nostalgie-Trip, der durchaus einige Ausdauer verlangte.





Das feierfreudig gestimmte Publikum demonstrierte dabei beim begeisterten Mitsingen tadellose Textsicherheit.