"High Society" und "Spider Murphy Story" entfallen wegen Krankheit

Deshalb müssen krankheitsbedingt die Vorstellungen von "High Society" am Donnerstag und Freitag (1., 2. März, 19.30 Uhr) abgesagt werden. Auch die Vorstellung von "A Spider Murphy Story" am Samstag (3. März, 19.30 Uhr) entfällt.



Wegen der hohen Anzahl an erkrankten Ensemblemitgliedern im Musiktheater, Chor und Schauspiel sei es auch nicht durch den Einsatz von Gästen möglich, Großproduktionen wie "High Society" oder "A Spider Murphy Story" zu präsentieren. Bereits gekaufte Karten von "High Society" und "A Spider Murphy Story" werden zurückerstattet.



Karten können zudem für eine andere Vorstellung umgetauscht werden. Schon in der nächsten Woche gibt es wieder die Möglichkeit "High Society" zu sehen: Für die Vorstellungen am Mittwoch und Donnerstag (7., 8. März, 19.30 Uhr) sind noch Karten erhältlich. Bei "A Spider Murphy Story" verweist das Landestheater auf die Zusatztermine am 25. Juni, 2. Juli, 9. Juli und 10. Juli, an denen es noch Restkarten gibt. ct