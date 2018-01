Hier verschwindet ein Stück Coburger Obst- und Gemüsegeschichte

Vielen alteingesessenen Coburgern dürfte das in der Seele weh tun: Der traditionsreiche Schriftzug "Wolland Obst & Gemüse" am kleinen Laden am Spitaltor ist am Mittwoch im Zuge einer Streichaktion für immer verschwunden. Hintergrund der Maßnahme ist ein Mieterwechsel in dem Objekt: Das kleine italienische Restaurant, das sich dort bis Ende vergangenen Jahres befand, ist an die Morizkirche gezogen. Am Spitaltor wird es stattdessen künftig türkische Speisen geben.



Ein Obst- und Gemüsegeschäft gibt es an dieser Stelle seit Ende 2011 nicht mehr. Aber obwohl es sich beim letzten Betreiber um Georg Gunnermann handelte, war der Laden für viele Coburger bis zuletzt ganz einfach "der Wollandt".



Gegründet wurde das Geschäft im frühen 20. Jahrhundert durch Georg Wollandt. Auf ihn folgten Georg Gunnermanns Mutter sowie der ebenfalls unvergessene Gerhard Graf. Als dieser 2005 bei einem Autounfall starb, übernahm zunächst ein Familienmitglied von Gerhard Graf das Geschäft, ehe Georg Gunnermann einstieg - nicht zuletzt auch aus Verbundenheit: "Ich bin ja in dem Laden aufgewachsen", erinnert er sich Ende 2011 in einem Gespräch mit dem Coburger Tageblatt.