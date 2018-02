Heute Wiederhören mit Marie Smolka in Coburg

An diesem Sonntag treffen krankheitsbedingte Ausfälle erneut eine Produktion, die bereits bei der Premiere betroffen war: Rossinis "La Cenerentola".





Aus Krankheitsgründen werden Julia Da Rio und Franz Xaver Schlecht in der Vorstellung an diesem Nachmittag (Beginn 15 Uhr) nicht singen können, teilt das Landestheater auf seiner Homepage mit.





Dieser Umstand bringt ein Wiederhören mit der Sopranistin Marie Smolka, die einige Spielzeiten in Coburg engagiert war. Für Julia Da Rio übernimmt sie den Part der Clorinda. Als Konzertsängerin war Marie Smolka übrigens vor knapp einem Jahr in der Aufführung der Matthäuspassion von 1746 von Telemann durch den Coburger Bachchor in St. Moriz zu hören gewesen.



Und wie schon bei der Premiere wird Saymur Karimov vom Theater Regensburg für den erkrankten Franz Xaver Schlecht die Partie des Dandini singen.