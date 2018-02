Heitere Orgelmusik in Heldritt

An der erweiterten Hollandorgel in der Heldritter Nikolauskirche gestaltet sie einen speziellen Konzertgottesdienst. Auf dem Programm steht heitere Orgelmusik aus drei Jahrhunderten von Georg Friedrich Händel, Louis James Alfred Lefébure-Wély, Percy Elliot, Scott Joplin, Kurt Noack.





Die gebürtige Coburgerin und Kultur-Förderpreisträgerin ihrer Heimatstadt studierte Kirchenmusik, das Konzertfach Orgel und Orgel-Meisterklasse am Mozarteum in Salzburg, Musikwissenschaften an der Ludwig Maximilians-Universität München und künstlerisches Dirigieren an der Musikhochschule in Regensburg.



Daneben absolvierte sie Meisterkurse bei international bekannten Organisten, darunter bei Knut Nystedt, Lorenzo Ghielmi, Werner Jacob, Ewald Kooiman, Ludger Lohmann, Olivier Latry. Seit 2017 hat Angelika Tasler eine der renommiertesten Kirchenmusiker-Stellen in München inne: Pfarrgemeinde und Franziskanerkloster St. Anna im Lehel. In diesen Kirchen finden, neben Orgelkonzerten, regelmäßig Konzerte des St. Anna-Chores mit Mitgliedern der Münchener Philharmoniker statt. Der Eintritt ist frei.