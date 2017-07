Heimspiel für die Neustadter Bürgerbusfahrer

Wenn vom 21. bis 23. Juli 2017 zeitgleich mit dem Festwochenende zum Kinder- und Marktfest das 39. Neustadt-Treffen - übrigens nach 1984 und 2006 zum dritten Mal - in der "Bayerischen Puppenstadt" ausgerichtet wird, haben die Bürgerbusfahrer aus unserer Stadt ein "Heimspiel". Seit Jahrzehnten sind die zahlreichen "Neustadt-in-Europa-Fans" in halb Europa sowie in Deutschlands Süden, Norden, Westen und Osten unterwegs gewesen, um an den jährlichen Neustadt-Treffen der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" teilzunehmen. So haben seit 1995 bei 21 Neustadt-Fahrten rund 1000 Neustadter nicht nur die verschiedenen Neustadt-Städte und deren Regionen kennengelernt, sondern auch viele Kontakte zu Menschen anderer Städte geknüpft und immer wieder kräftig die Werbetrommel für die Bayerische Puppenstadt gerührt.



Wenn nun heute Abend zur festlichen Eröffnung über 1000 Neustadter und Neustädter aus 37 Städten von Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn die Frankenhalle füllen werden, sind auch an die 50 Neustadter Bürgerbusfahrer mit dabei. Sie werden es sich natürlich nicht nehmen lassen, ihre Gäste und Freunde herzlich zu begrüßen. Wie bei jedem Neustadt-Treffen sind die Bürgerbusfahrer durch ein besonderes Poloshirt erkenntlich; diesmal tragen sie ein mintfarbenes, versehen mit dem Emblem der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa".



Ob die Partnerstadt beitritt?

Teilnehmen wird auch eine Abordnung aus Neustadts Partnerstadt Villeneuve-sur-Lot aus Südfrankreich, welche allerdings (noch) nicht der Arbeitsgemeinschaft angehört. Das diesjährige 40. Partnerschaftsjubiläum wäre allerdings für die Partnerstadt Villeneuve-sur-Lot ein guter Anlass, der seit 1979 bestehenden europäischen Städteverbindung beizutreten.



In den 1970er und 80er Jahren reisten viele Neustadter mit Sonderzügen zu den Neustadt-Treffen, die seinerzeit der inzwischen verstorbene Klaus Eckstein, ehemaliger Bundesbahnbeamter und Stadtrat, organisierte. Anfang der 1990er Jahre wurden Busunternehmen mit den Neustadt-Fahrten beauftragt, die jedoch nicht immer auf die gewünschte Resonanz stießen. Erst ab 1995, als die Bürgerbusfahrten vom Kulturamt der Stadt Neustadt in die Hand genommen wurden, erlebten die jährlichen Reisen zu den Neustadt-Treffen einen großen Aufschwung. Oftmals reichten dann die Busplätze nicht aus, so viele Interessenten gab es. Im Laufe der Jahre bildete sich ein regelrechter "Fanclub" heraus, der jedem Neustadt-Treffen entgegenfieberte. Begehrt waren die Fahrten nicht nur wegen des Neustadt-Treffens, sondern vor allem auch wegen des vielseitigen und abwechslungsreichen Rahmenprogrammes vor, während und nach dem offiziellen Teil. So hat sich bis heute eine "verschworene Bürgerbusmannschaft" herausgebildet, in die gerne neue Mannschaftsmitglieder aufgenommen werden.



Heuer keine große Reise

Dieses Jahr findet allerdings keine große Reise statt; denn das Neustadt-Treffen 2017 wird ja in unserer Stadt ausgerichtet. Damit die Bürgerbusfahrer aber nicht die Lust aufs Reisen verlieren, fand schon im Mai ein Busausflug nach Kloster Engelberg und Miltenberg, verbunden mit einer Schifffahrt auf dem Main, statt. Eine weitere Busfahrt ist für Samstag, 14. Oktober 2017, mit einem attraktiven Programm vorgesehen.



Ein absoluter Höhepunkt steht dann aber für das Neustadt-Treffen im Jahre 2018 an, dann dürfen sich die Fahrer auch wieder ans Steuer eines Busses setzen: Dann heißt es "Auf nach Nowe Miasto nad Pilica (deutsch: Neumark an der Pilitza) in Polen." Diese nur rund 4000 Einwohner zählende Kleinstadt, etwa 80 Kilometer südwestlich von Warschau gelegen, ist dann der Ausrichter des 40. Neustadt-Treffens der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa".



"Wenn einer eine Reise tut, dann kann man was erzählen!" Das schrieb schon der deutsche Dichter Matthias Claudius (1740 - 1815) - und das können ganz bestimmt auch die Neustadter Reisefreunde behaupten, wenn sie auf die Bürgerbusfahrten zu den Neustadt-Treffen seit 1995 zurückblicken. So werden besonders in Erinnerung bleiben die Burg Stolpen, die Schifffahrt auf der Elbe von Pirna nach Königstein, Schloss Pillnitz, die berühmte Bastei, eine Felsformation mit Aussichtsplattform in der Sächsischen Schweiz, die Festung Königstein sowie die Übernachtung in einem ehemaligen DDR-Gästehaus anlässlich der Neustadt-Treffen 1995 und 2005 in Neustadt in Sachsen.



Beeindruckend war auch das Treffen in Neustadt-Glewe 1998 mit dem Mittelalter-Fest und nachgestellten Kampfvorführungen auf der Burgwiese vor der Burg Glewe.

Titisee-Neustadt war im Jahre 2000 Ausrichter. Höhepunkte waren damals die Ausflüge zum Rheinfall bei Schaffhausen sowie die Besichtigung eines Uhrenmuseums.

Ein besonderes Erlebnis war die Fahrt 2001 zum Neustadt-Treffen in Nové Mésto nad Metuji (Neustadt an der Mettau) in Tschechien. Neben dem offiziellen Teil standen unter anderem der Besuch der Felsenstadt Adrspach und des Stadtschlosses von 1501 auf dem Programm.



Es drehte sich alles um Pferde

2002 war die "Große Hengstparade" ein wunderbarer Programmteil beim Treffen in Neustadt an der Dosse. Auch beim erneuten Treffen 2014 in der "Stadt der Pferde" drehte sich alles um "Ross und Reiter". Neben dem Besuch des Gestütsmuseums im Haupt- und Landgestüt genossen die Neustadter eine Kutschenfahrt durch die herrliche Landschaft.



2007 war Neustadt in Holstein der Treffpunkt aller Neustadt-Städte. Die kleine Hafenstadt an der Ostsee zeigte all seine maritimen Reize. Im Hafen lagen zahlreiche Schiffe, darunter auch Segelschiffe, die besichtigt werden konnten. Auch ein Besuch des Studios der "Küstenwache" war interessant.



Eine Donauschifffahrt

Sehr schön war auch das Neustadt-Treffen 2008 in Neustadt an der Donau, verbunden mit einer Donauschifffahrt von Passau nach Linz, Ausflügen nach Wien und zum Stift Melk sowie die abenteuerliche Fahrt auf engen und kurvenreichen Straßen und Wegen zum Sonntagberg zu der dortigen Pfarr- und Wallfahrtskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit.



Eines der schönsten Treffen war sicherlich 2010 in Nové Mésto na Moravé (Neustadt in Mähren) in Tschechien. Ein tolles Festprogramm am Eröffnungsabend, Ausflüge nach Brünn und Austerlitz, der Besuch des Denkmals und Museums von der Schlacht von Austerlitz (1805) sowie die Altstadtbesichtigung von Kutná Hora (Kuttenberg) bleiben unvergessen. Auch die zurückliegenden Neustadt-Treffen (2013 in Breuberg-Neustadt im Odenwald, 2015 in Neustadt am Rübenberge und 2016 in Neustadt an der Weinstraße) waren mit tollen Rahmenprogrammen verbunden, die bei allen Teilnehmern bestens ankamen. Und sicherlich wird sich auch das diesjährige Neustadt-Treffen in der Puppenstadt als eine besonders schöne Veranstaltung in den Reigen der Neustadt-Treffen einreihen, so wie es schon 2006 der Fall gewesen ist.



Neustadt-Treffen 2018

Ziel Das 832 Kilometer entfernte Nowe Miasto nad Pilica in Polen



Termin 28. Mai bis 4. Juni 2018



Anmeldung Interessenten für die Fahrt nach Polen können sich bereits ab sofort in eine unverbindliche Vormerkliste eintragen lassen (Nähere Infos: Telefon 09568/6597).