Hähnlein klagt: "SPD rückt nach rechts!"

In einer Pressemitteilung schreibt René Hähnlein: "Die von Vielen gewünschte Erneuerung der SPD in der Opposition und als Oppositionsführerin ist krachend gescheitert. Durch den heutigen Beschluss zur GroKo ist die SPD erneut ein Stück nach rechts gerückt und übt den Schulterschluss mit CDU/CSU. Das die SPD weiterhin innerlich zerrissen ist, zeigt das knappe Ergebnis mit 44 Prozent Nein-Stimmen, obwohl die gesamte Parteiführung und nahezu alle Mandatsträger sich für die Groko ausgesprochen hatten. Ich befürchte, dass durch die heutige Entscheidung die SPD den Weg vieler sozialdemokratischer Parteien Europas gehen wird. In die Bedeutungslosigkeit!"



Hähnlein schließt mit den Worten: "Es bleibt dabei: Soziale Gerechtigkeit geht nur mit Links!"