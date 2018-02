Gymnasium Casimirianum Coburg siegt beim Geräteturnen

Schon beim Einturnen war im Wettkampf der Zwölf- bis 15-Jährigen klar, dass es in diesem Jahr spannend werden würde, wer in Hof den Titel holt und damit die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft gewinnt. Die Mädchen vom Gymnasium Casimirianum, Lena Kuhrau, Nele Boroczinski, Eileen Finzel, Emily Rockenfeller und Ella Distler begannen am Stufenbarren. Durch gute Übungen legten sie den wichtigen Grundstein. Weiter ging es am Schwebebalken, der sich als Zittergerät erweisen sollte. Nur Lena zeigte eine sturzfreie Übung. "Da muss sich bis zum Landesfinale noch was ändern!", heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Jetzt war natürlich Kampfgeist angesagt. Am Boden turnten alle Mädels eindrucksvolle Übungen und erhielten verdient hohe Punktzahlen. Auch am Sprung gelangen gute Überschläge.



Am Ende reichte es beim Treppchen auf die oberste Stufe zur Goldmedaille - vor den Turnerinnen aus Lichtenfels und Kronach. Beste Turnerin des kompletten Wettkampfes war Lena, gefolgt von Emily und Eileen.



Jetzt dürfen die Mädchen vom Casimirianum Ende Februar die Farben Oberfrankens vertreten und in Veitshöchheim um den Titel des bayerischen Schulmeisters kämpfen.