GWG baut günstige Wohnungen in Neustadt

von MANJA VON NIDA

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) Neustadt bei Coburg stellt entsprechend ihrem Satzungsgedanken breiten Schichten der Bevölkerung preiswerten Wohnraum zur Verfügung. In der Sudetenstraße 27 wird derzeit eine moderne Wohnanlage in Massivbauweise mit 19 Wohnungen (2-, 3-, 4- und 5-Raumwohnungen) mit mittlerer bis gehobener Ausstattung gebaut. "Wir bauen hier Zukunft", sagte GWG-Vorstand Josef Gerstl Donnerstagabend beim Richtfest. Dafür investiere die GWG über drei Millionen Euro.



"Dem Meister danke ich sodann, der Lehrlings- und -Gesellenschaft und aller, die man am Bau beschäftigt fand, 's hat jeder brav sein Teil geschafft. Drum will auf sie mein drittes Glas ich heben, die Handwerksleute sollen leben. Nun Glas zersplittere im Grunde, geweihet sei der Bau zur Stunde." Diesen traditionellen Richtspruch sprach Zimmermann Bernd Leistner von der Coburger Firma Holzbau Uwe Fischer.



Der Rohbau steht

Der Rohbau für das neue Mehrfamilienhaus mit 19 Wohnungen (davon fünf barrierefrei) auf knapp 2400 Quadratmetern mit Aufzug und 21 Garagen, für das im Frühjahr mit dem Spatenstich begonnen wurde, steht. Und auf der Interessenten-Liste stehen bereits 50 Vormerkungen. Im Frühjahr solle die Vergabe der 19 Wohnungen satzungsmäßig vom Vorstand beschlossen werden, unter Berücksichtigung aller wichtigen Kriterien, gab Gerstl an. "Wir wünschen eine gute Durchmischung von jüngeren bis älteren Bewohnern, sehr gerne auch Familien mit Kindern. Dies trägt im Vorfeld zu einer guten Hausgemeinschaft bei", was der GWG sehr am Herzen liege. "Und die fünf barrierefreien Wohnungen vergeben wir natürlich am liebsten an Menschen, die sie auch benötigen", sagte Gerstl. Fußbodenheizungen werden für Wärme sorgen, nach Wunsch gebe es Extras wie Smart-Metering oder elektrische Rollläden. Ebenso biete die GWG Unterstützung bei der individuellen Küchengestaltung an. Für die Kinder werde ein Spielplatz errichtet und ein Stromanschluss für E-Fahrzeuge sei ebenso angedacht.



Es ging rasch

Beim Richtfest zeigte sich Vorstand Gerstl äußerst zufrieden mit dem großen Interesse der zahlreichen Vertreter der Stadt Neustadt mit Bauleiter Richard Peschel, Drittem Bürgermeister Martin Stingl (SPD), Projektanten und allen Handwerksfirmen sowie den Vertretern der VR-Bank Coburg. "Das zeigt doch, dass unser Neubau hier großes Interesse weckt", freute sich der GWG-Vorstand.

Die Planungs-, Genehmigungs- und Ausführungsphase sei innerhalb eines Jahres durchlaufen. Binnen sechs Wochen habe die Stadt Neustadt dieses Bauvorhaben genehmigt. "Es sieht also gut aus, dass wir den geplanten Fertigstellungstermin im Herbst 2018 einhalten können und die Wohnungen übergeben können", ist Gerstl zuversichtlich. Architekt Klaus-Jürgen Gelbricht habe mit seinem Ideenreichtum dieses Wohnparadies mit einer Gesamtwohnfläche von 1380 Quadratmetern gezaubert. "Dabei wurde wirklich jeder Quadratmeter voll ausgenutzt, um diese 2- bis 5-Zimmer- Wohnungen mit einer Größe von 57 bis 121 Quadratmetern wirtschaftlich bauen zu können", erwähnte Gerstl. Sämtliche Projektanten- und Handwerker-Aufträge seien regional vergeben worden, was der Region wiederum zugutekomme.



In luftiger Höhe

Alle, die am Bauwerk bisher mitarbeiteten, standen beim Richtfest im Mittelpunkt. Gekonnt brachten die Zimmerleute den schmucken Richtkranz mit Hilfe eines Kranes nach oben und positionierten sich in luftiger Höhe zum traditionellen Richtspruch daneben. "Nun steh' ich hier als Zimmermann, voll stolz, was hier das Handwerk wohl bewiesen..." und Bernd Leistner leerte alle drei Gläser und vollzog somit die Bauwerk-Weihung. "Da hab ich schon Übung, seit bald 30 Jahren", scherzte der Zimmermann.



"Eine Baumaßnahme in dieser Dimension, in dieser Qualität ist etwas, was der Stadt Neustadt und ihren Bürgern guttut", dankte Bürgermeister Stingl beeindruckt, bevor zum Richtfestessen ins Gasthaus Grünthal eingeladen wurde.



Übrigens hat die GWG in Neustadt mit fast 1000 Wohnungen auch noch Alternativangebote. Durch Wechsel werden jährlich circa 70 Wohnungen neu vermietet. "Wer beim Neubau nicht zum Zuge kommt, dem bieten wir natürlich eine passende Bestandswohnung an. Und es wird ja auch nicht der letzte Neubau sein", fügte Gerstl hinzu.