Grüne kritisieren Videoüberwachung im Coburger Steinweg

Der Kreisverband Coburg-Stadt der Grünen kritisiert die Entscheidung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU), zwei Monate lang zu testen, ob sich die Sicherheitslage in Coburgs Kneipenmeile, dem Steinweg, durch eine mobile Videoüberwachung verbessern lässt. "Herr Herrmann setzt sich damit über eine Entscheidung des Coburger Stadtrates hinweg, der sich mehrheitlich gegen eine solche Maßnahme ausgesprochen hat", heißt es dazu in einer von Vorstandssprecher Kevin Klüglein verschickten Pressemitteilung. Dass Jürgen Oehm von der Coburger CSU-Fraktion die Videoüberwachung einfordere und somit den Stadtratsbeschluss

hintergehe, sei "kein guter politischer Stil".



Die Coburger Polizei stuft den Steinweg als "relativen Kriminalitätsbrennpunkt" ein. Das bedeute, so die Schlussfolgerung Grünen, dass im Steinweg mehr Gewalttaten verübt werden als im sonstigen Coburger Stadtbereich. "Kein Wunder", heißt es dazu in der Stellungnahme. Denn im sonstigen Stadtbereich sei die Kneipendichte niedriger, weshalb auch weniger alkoholisierte Menschen aufeinander treffen würden und es auch weniger Konfliktpotenzial gebe.



Dass die Situation im Steinweg verbessert werden müsse, sei "unbestritten", räumen die Grünen ein. Aber: "Dass die einzige Maßnahme, die der CSU als Reaktion hierzu einfällt, der Generalverdacht gegen alle Besucher des Steinweges ist, ist ein Armutszeugnis." Und weiter heißt es in der Stellungnahme: "Besser wäre es, wie von den Grünen schon einmal vorgeschlagen, deeskalierend auf die kleine Gruppe gewaltbereiter Besucher einzuwirken, zum Beispiel durch Streetworker, und auf eine defensivere Ausschankpolitik der ansässigen Gastronomie zu setzen. Hier wäre die Stadt gefordert, ein geeignetes Konzept aufzusetzen."



Pauschal alle Besucher des Steinwegs zu überwachen, sei "wenig hilfreich" und trage nicht zur Lösung des Problems bei, findet auch Ina Sinterhauf, die Direktkandidatin der Grünen für den Landtag. "Die Videoüberwachung hält niemanden davon ab, unter Alkoholeinfluss zuzuschlagen. Man bekämpft dadurch nicht die Ursachen für Gewaltausbrüche, sondern trägt zu einem falschen Gefühl der Sicherheit bei."



Zu untersuchen bleibt nach Ansicht der Grünen außerdem, ob die Videoüberwachung nicht gegen

allgemeine Persönlichkeitsrechte der Anwohner verstößt.