Großheiraths Untergrund ist interessant für die Wissenschaft

Die Umgestaltung des Vorplatzes am Alten Kindergarten in Großheirath dürfte nach einer vorläufigen Schätzung etwa 60.000 Euro kosten. Architekt Johannes Höh hat dem Gemeinderat bereits einen Entwurf vorgestellt, mit dem das Gremium einverstanden war. Bürgermeister Udo Siegel (CSU/Bürgerblock) hat zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht, dass vom Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken grundsätzlich eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung Rossach möglich ist. Hierzu muss die Teilnehmergemeinschaft jedoch einen entsprechenden Beschluss fassen.



Johannes Höh stellte dem Gremium abermals eine detaillierte Planung vor, wie der Platz gestalterisch und funktionell am günstigsten anzulegen wäre. Bei seinen Untersuchungen sei er auf den bestehenden Feuerlöschbehälter gestoßen, der unterirdisch eingebaut und mit einem Deckel verschlossen ist. Wie er dabei feststellen musste, sei der Deckel in einem maroden Zustand und durch die darüber gebaute Erde bis an die oberste Grenze seiner Belastbarkeit. Es sei dringend anzuraten, einen neuen Deckel mit höherer Tragkraft einzubauen. Aus dem Gremium tauchte die Frage auf, ob das darunter liegende Mauerwerk die Belastung auf Dauer tragen könne. Das müsse ein Gutachter beurteilen. Johannes Höh sah die Sache so: "Wenn es bis jetzt gehalten hat und keine Absackung gab, warum sollte dann nicht ein neuer Deckel aufliegen?"



Betrag wird im Haushalt 2018 vorgesehen

Für die Maßnahme steht eine Förderung in Höhe von 65 Prozent in Aussicht, maximal 24.000 Euro in Form einer Kostenbeteiligung, das heißt die Gemeinde muss in Eigenregie arbeiten. Nicht gefördert werden die Nebenkosten und auch nicht der Löschwasserbehälter. Im Haushalt 2018 wird die Gemeinde die entsprechenden Beträge aufnehmen.



Udo Siegel informierte die Räte über den Stand des Bebauungsplans "Kehrlesgasse Neuses an den Eichen" und der Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan. Das Gremium nahm zur Kenntnis, dass im Rahmen der öffentlichen Auslegung keine Stellungnahmen für die beiden Bauleitplanverfahren vorgebracht wurden. Einstimmig beschloss man die Bekanntmachung und damit das Inkrafttreten nach Eintragung der dinglichen Sicherung der Ausgleichsflächen und einer Reallast für die vorgegebene Pflege der Flächen in das Grundbuch. Auch der Satzungsbeschluss und der Feststellungsbeschluss wurden jeweils einstimmig gefasst.



Große Reichtümer für die Gemeinde würde man sich gerne erträumen, diese sind aber nicht zu erwarten, wenn die Gemeinde damit einverstanden ist, dass im Untergrund des Gemeindegebietes nach Erdwärme gesucht wird. Hintergrund: Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie hat der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg die Erlaubnis erteilt, im "Feld Geotherm", in dessen räumlichen Bereich auch die Gemeinde Großheirath liegt, Erdwärme zu wissenschaftlichen Zwecken aufzuspüren. Ziel der Untersuchungen ist eine vorhandene geothermische Anomalie, die zwischen Bamberg und Coburg mit Hilfe von Bohrungsdaten identifiziert wurde. Diese Anomalie, innerhalb der die Temperaturzunahme in der Tiefe schneller erfolgt als erwartet, birgt möglicherweise ein bisher unerschlossenes geothermisches Potenzial.



Eine Reihe von Bauanträgen lag dem Bauausschuss zur Entscheidung vor. Folgende Anträge wurden behandelt: befristete Baugenehmigung für die Errichtung von zwei Fahrsilos in Rossach, befristete Baugenehmigung für die Errichtung eines Fahrsilos in Gossenberg, Neubau eines Wohnhauses mit einer Einliegerwohung in Großheirath, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Geräteraum in Rossach, Nutzungsänderung eines ehemaligen Architekturbüros zu einer Wohnung in Großheirath, Anbau eines Carports mit Holzschuppen an das bestehende Wohnhaus in Großheirath.